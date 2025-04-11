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Türk Lirası mevduat faizi üç haftada 5,1 puan arttı

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
11.04.2025 16:27
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 92 milyar 979 milyon 935 bin lira azalarak 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 bin liraya gerilerken TL mevduat faizleri üç haftada 5,1 puan artış kaydetti.

Türk Lirası mevduat faizi üç haftada 5,1 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 Nisan ile biten haftada 92 milyar 979 milyon 935 bin lira azalarak 21 trilyon 973 milyar 216 milyon 456 bin liraya indi.

Bu dönemde, mevduat ve ticari kredi faizlerinde ise artış gözlendi. 4 Şubat haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi son üç haftada beş puanlık artış kaydederek, yüzde 53,8 seviyesine çıktı.

Aynı dönem ihtiyaç kredisi faiz yüzde 63,6'lık düzeye ulaşırken ticari kredi faizleri de 8,4 puanlık artışla yüzde 67,9 seviyesine çıktı.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 4 trilyon 154 milyar 418 milyon 962 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 549 milyar 10 milyon 463 bin lirası konut, 65 milyar 289 milyon 645 bin lirası taşıt, 1 trilyon 568 milyar 392 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Nisan ile biten haftada 162 milyar 318 milyon 27 bin lira artarak 17 trilyon 190 milyar 723 milyon 94 bin liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası mevduat faizi
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