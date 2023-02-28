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Türk Lirası'nda müşteri talebi arttı: Moskova Borsası'ndan flaş karar! Başlıyor...

28.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova Borsası, artan müşteri talebi ile Türk lirası ve Hong Kong doları cinsinden vadeli işlem kontratlarının işleme açılacağını bildirdi.

Türk Lirası'nda müşteri talebi arttı: Moskova Borsası'ndan flaş karar! Başlıyor...

Moskova Borsasından (MOEX) yapılan duyuruya göre, 1 Mart itibarıyla Türk lirası ve Hong Kong doları cinsinden vadeli işlem kontratları MOEX'te işlem görmeye başlayacak.

Türk lirası ve Hong Kong doları için yeni kontratların işleme açılmasına gerekçe olarak, müşterilerin her iki para biriminin alım satımına artan ilgisi gösterildi. Yatırımcılar Türk lirası ve Hong Kong doları vadeli işlemler için Haziran, Eylül, Aralık 2023 ve Mart 2024 vadeli sözleşmelerde işlem gerçekleştirebilecek.

MOEX Genel Müdürü Vladimir Yarovoy, borsada Türk lirasına olan talebin 17 kat arttığını belirtmişti.

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Türk lirası borsa

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