FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk Lirası rekor düşük seviyesinde

Türk Lirası rekor düşük seviyesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2020 23:33 | Son Güncelleme

Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı bugün de sürdü.

TL, dolar karşısında yüzde 1 daha değer kaybederek rekor düşük seviyeye geriledi.Türkiye'de Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine faiz seviyesini sabit tutması, Fransa ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerginlikler gibi diplomatik gerginlikler sonrası pazartesi günü haftaya değer kaybı ile başlayan TL'de bugün de değer kaybı devam etti.

Dolar/TL kuru bir kez daha rekor kırarak 8,16'ya yükselirken, Euro/TL kuru da 9,61'i geçerek rekor tazeledi.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu sene yüzde 36'ya ulaştı. Commerzbank analisti Esther Reichelt, "Merkez Bankası'nın, fiyat ve kur istikrarını sağlamaya yönelik önlem almaya istekli olmadığını açıkça kabul etmesi zor olurdu" diyerek Merkez Bankası'nın kararının kurlardaki yükseliş üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye darboğaza sürükleniyor"

Ekonomist Uğur Gürses ise DW'ye açıklamasında Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu "Kredi büyümesiyle krizlerin çözüleceğini zanneden hükümet, işsizliğe ve iş kaybına karşı hane halkına geniş çaplı finansal destek sağlayamadı. Faizler düşük tutuldu hep, döviz kuru patladı" sözleriyle özetledi. Gürses, "Erdoğan'ın ABD'ye yaptırım çağrısı ve Türk halkından Fransız mallarını boykot etmelerini istediği gün dolar 10 kuruş arttı. Türkiye siyasette ve ekonomide darboğaza sürükleniyor" yorumu yaptı.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık dokuz haftadır devam ediyor. Bu, 1999 yılındaki kur kayıplarından bu yana en uzun süre.

Reuters,dpa,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu
Katar, Borsa İstanbul’a ortak oldu
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde
Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde
Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?
Türkiye'de döviz kuru neden yükseliyor?
Türkiye'de doların yükselişi sürüyor
Türkiye'de doların yükselişi sürüyor
Merkez Bankası'nın öngörüleri için ekonomistler ne diyor?
Merkez Bankası'nın öngörüleri için ekonomistler ne diyor?
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü
TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı
TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.