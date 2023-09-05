FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle…’ Merkez Bankası en yüksek enflasyon oranı için böyle açıklama getirdi: Akaryakıt fiyatları detayı…

‘Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle…’ Merkez Bankası en yüksek enflasyon oranı için böyle açıklama getirdi: Akaryakıt fiyatları detayı…

05.09.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde enflasyonun kaydedildiği ifade edilirken vergi ve enerji maliyetlerine dikkat çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Ağustos'ta aylık yüzde 9,09, yıllık yüzde 58,94 olarak tahminleri aşmıştı. Tüketici enflasyonunda harcama gruplarının geneline yayılan fiyat artışları görülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın en yüksek seviyesini gören Ağustos enflasyonuyla ilgili değerlendirmesini yayımladı.

iStock-1503650238

“EN YÜKSEK ARTIŞ KAYDEDİLDİ”

TCMB'nin değerlendirmesinde şu ifadeler öne çıktı:

“Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz ayından sarkan etkilerinin yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyon yükselmiştir. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 14,23 oranı ile enerji grubunda kaydedilmiş, bu gelişmede önceki aydan sarkan vergi etkisinin yanı sıra dış fiyat baskıları belirleyici olmuştur. Akaryakıt fiyat artışları ulaştırma hizmetleri fiyatlarına hızlı şekilde yansımış, grup aylık enflasyonunda yüzde 27,62 ile 2003 bazlı TÜFE kapsamında hesaplanan en yüksek artış kaydedilmiştir.

iStock-1058289690

TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBINA VURGU

Gıda, asgari ücret ve kur gelişmelerine duyarlılığı yüksek hizmet kalemlerinin yanı sıra kirada yüksek artışlar gözlenmiştir. Temel mal grubu fiyatlarında özellikle Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle yükseliş sürmüştür.

Emekliye ek zam ve memur maaşları zammı Ocak 2024’e kaldı Emekliye ek zam ve memur maaşları zammı Ocak 2024’e kaldı

Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumsuz görünüm ağustos ayında devam ederken, işlenmiş gıda alt grubunda fiyat artışları genele yayılarak güçlenmiştir. Üretici fiyatlarındaki artış eğilimi enerji grubunda daha belirgin olmak üzere sürmüş, son üç aylık dönemde tüketici fiyatları üzerinde üretici kaynaklı yukarı yönlü baskılar belirginleşmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde güçlü seyrini korumuş ve göstergelerin yıllık enflasyonları yükselmeye devam etmiştir.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her 20 kişiden biri o şirketten hisse aldıHer 20 kişiden biri o şirketten hisse aldı
Togg tesisinde dikkat çeken kare! İlk kez oluyorTogg tesisinde dikkat çeken kare! İlk kez oluyor
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.