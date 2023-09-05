AK Parti kaynakları ‘zor görünüyor’ dedi: Emekliye ek zam ve memur maaşları zammı Ocak 2024’e kaldı: Enflasyon verisi ile maaş tabloları silbaştan…

Seçimlerin ardından Meclis’e getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken emekli maaşı zammı yüzde 25 oranında arttırılmıştı. Bu orandaki bir artış ise emeklileri memnun etmedi. Emekliye ek zam yönündeki talepler sürerken gözler Meclis’in açılacağı 1 Ekim’e çevrildi. Bu süreçte iktidar kanadından birçok açıklama gelirken, çalışmaların da başladığı belirtildi. Ancak emekli maaşı zammı için Ekim ayında bir ara zam ihtimalinin olmadığı ifade ediliyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Ekonomi Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında yapılacak yasa değişikliği ile 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.

“BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE ANALİZ YAPILACAK”

İddiaya göre AK Parti kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdi. 2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD’a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan AK Parti ekonomi kurmayları, “Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, Ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok” değerlendirmesini yaptılar.

MEMUR VE EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ

Bu arada dün açıklanan Ağustos ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşları zammı için 2 aylık net rakamlar ortaya çıktı. Temmuz enflasyonu yüzde 9,49 olarak kayıtlara geçmişti. Ağustos ayı enflasyon rakamları ise aylık bazda yüzde 9,09 arttı. Böylece SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,43 oldu. Enflasyon farkı dahil memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 12,67 olarak hesaplandı. Bu rakama yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde Ocak 2024 memur zammı 29,57 oldu.

MEMUR ENFLASYON FARKI İLE YÜZDE 44’Ü AŞAN ZAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 aylık enflasyonun yılsonunda yüzde 33,13 seviyesinde olacağını duyurdu. SGK ve Bağ-Kur emeklisi bu oran kadar artış alacak. Yapılan kümülatif hesaplar sonucunda memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olacak. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 44,42’lik yeni oran söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞI ARTIYOR

22.017 TL olan en düşük memur maaşı 2 aylık veri sonrasında şimdiden 28.527 TL’ye yükseldi. Ocak ayı için yüzde 44,42’lik tahmin ile maaşların 31,797 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emekli maaşı da 9.876 TL’den yüzde 29,57’lik artış ile 12,796 TL’ye çıktı. Yüzde 44,42’lik artışla maaşların 14.263 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor. En düşük aylık için emekli zammı düzenlemesi formülleri aranırken ‘10 bin TL’ rakamı üzerinde duruluyor. İkinci formül ise geçtiğimiz dönem konuşulan ancak bütçe giderleri dolayısıyla gerçekleştirilemeyen emekliye kademeli zam formülü. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 44,42)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 - 42.030 – 46.847

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 29.705 – 33.110

Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 38.256 – 42.640

Öğretmen 1/4 – 26.642 – 34.520 – 38.476

Başkomiser 1/3 – 32.613 – 42.257 – 47.100

Polis memuru 8/1 – 29.512 – 38.239 – 42.621

Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 48.151 – 53.669

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 34.243 – 38.167

Mühendis 1/4 – 33.109 – 42.889 – 47.816

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 30.481 – 33.975

Profesör 1/4 – 48.111 – 62.337 – 69.482

Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 41.138 – 45.853

Vaiz 1/4 – 27.608 – 35.772 – 39.871

Avukat 1/4 – 31.549 – 40.878 – 45.563

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 44,42)

Müsteşar 1/1 – 35.911 – 46.530 – 51.863

Genel müdür 1/1 – 31.784 – 41.183 – 45.902

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 16.161 – 18.014

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 12. 653 – 14.103

Öğretmen 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 27.133 – 30.263

Başkomiser 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361

Polis memuru 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361

Mühendis 1/4 – 14.810 – 19.189 – 21.389

Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 13.777 – 15.356

Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 28.324 – 31.570

Profesör 1/4 – 25.678 – 33.271 – 37.084

İmam Hatip – 14.791 – 19.165 – 21.361

Avukat 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361



