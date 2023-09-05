AK Parti kaynakları ‘zor görünüyor’ dedi: Emekliye ek zam ve memur maaşları zammı Ocak 2024’e kaldı: Enflasyon verisi ile maaş tabloları silbaştan…

Seçimlerin ardından Meclis’e getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken emekli maaşı zammı yüzde 25 oranında arttırılmıştı. Bu orandaki bir artış ise emeklileri memnun etmedi. Emekliye ek zam yönündeki talepler sürerken gözler Meclis’in açılacağı 1 Ekim’e çevrildi. Bu süreçte iktidar kanadından birçok açıklama gelirken, çalışmaların da başladığı belirtildi. Ancak emekli maaşı zammı için Ekim ayında bir ara zam ihtimalinin olmadığı ifade ediliyor.
Ekonomi Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında yapılacak yasa değişikliği ile 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.
İddiaya göre AK Parti kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdi. 2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD’a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan AK Parti ekonomi kurmayları, “Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, Ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok” değerlendirmesini yaptılar.
Bu arada dün açıklanan Ağustos ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşları zammı için 2 aylık net rakamlar ortaya çıktı. Temmuz enflasyonu yüzde 9,49 olarak kayıtlara geçmişti. Ağustos ayı enflasyon rakamları ise aylık bazda yüzde 9,09 arttı. Böylece SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,43 oldu. Enflasyon farkı dahil memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 12,67 olarak hesaplandı. Bu rakama yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde Ocak 2024 memur zammı 29,57 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 aylık enflasyonun yılsonunda yüzde 33,13 seviyesinde olacağını duyurdu. SGK ve Bağ-Kur emeklisi bu oran kadar artış alacak. Yapılan kümülatif hesaplar sonucunda memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olacak. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 44,42’lik yeni oran söz konusu olacak.
22.017 TL olan en düşük memur maaşı 2 aylık veri sonrasında şimdiden 28.527 TL’ye yükseldi. Ocak ayı için yüzde 44,42’lik tahmin ile maaşların 31,797 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emekli maaşı da 9.876 TL’den yüzde 29,57’lik artış ile 12,796 TL’ye çıktı. Yüzde 44,42’lik artışla maaşların 14.263 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.
Emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor. En düşük aylık için emekli zammı düzenlemesi formülleri aranırken ‘10 bin TL’ rakamı üzerinde duruluyor. İkinci formül ise geçtiğimiz dönem konuşulan ancak bütçe giderleri dolayısıyla gerçekleştirilemeyen emekliye kademeli zam formülü. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 - 42.030 – 46.847
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 29.705 – 33.110
Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 38.256 – 42.640
Öğretmen 1/4 – 26.642 – 34.520 – 38.476
Başkomiser 1/3 – 32.613 – 42.257 – 47.100
Polis memuru 8/1 – 29.512 – 38.239 – 42.621
Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 48.151 – 53.669
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 34.243 – 38.167
Mühendis 1/4 – 33.109 – 42.889 – 47.816
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 30.481 – 33.975
Profesör 1/4 – 48.111 – 62.337 – 69.482
Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 41.138 – 45.853
Vaiz 1/4 – 27.608 – 35.772 – 39.871
Avukat 1/4 – 31.549 – 40.878 – 45.563
Müsteşar 1/1 – 35.911 – 46.530 – 51.863
Genel müdür 1/1 – 31.784 – 41.183 – 45.902
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 16.161 – 18.014
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 12. 653 – 14.103
Öğretmen 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 27.133 – 30.263
Başkomiser 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Polis memuru 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Mühendis 1/4 – 14.810 – 19.189 – 21.389
Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 13.777 – 15.356
Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 28.324 – 31.570
Profesör 1/4 – 25.678 – 33.271 – 37.084
İmam Hatip – 14.791 – 19.165 – 21.361
Avukat 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361