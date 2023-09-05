FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AK Parti kaynakları ‘zor görünüyor’ dedi: Emekliye ek zam ve memur maaşları zammı Ocak 2024’e kaldı: Enflasyon verisi ile maaş tabloları silbaştan…

AK Parti kaynakları ‘zor görünüyor’ dedi: Emekliye ek zam ve memur maaşları zammı Ocak 2024’e kaldı: Enflasyon verisi ile maaş tabloları silbaştan…

05.09.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayı enflasyon verisi sonrası emekli maaşı ve memur maaşları için 2 aylık zam oranı netleşti. 2024 Ocak zammı için veriler gelmeye devam ederken emekliye ek zam düzenlemesinde gözler Ekim ayına çevrilmişti. Ancak iddialara göre emekliye ara zam düzenlemesinin yılbaşından önce olmasının ‘zor göründüğü’ belirtildi. İşte en yeni hesap ile meslek meslek en düşük emekli ve memur maaşları tabloları…

AK Parti kaynakları ‘zor görünüyor’ dedi: Emekliye ek zam ve memur maaşları zammı Ocak 2024’e kaldı: Enflasyon verisi ile maaş tabloları silbaştan…

Seçimlerin ardından Meclis’e getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılırken emekli maaşı zammı yüzde 25 oranında arttırılmıştı. Bu orandaki bir artış ise emeklileri memnun etmedi. Emekliye ek zam yönündeki talepler sürerken gözler Meclis’in açılacağı 1 Ekim’e çevrildi. Bu süreçte iktidar kanadından birçok açıklama gelirken, çalışmaların da başladığı belirtildi. Ancak emekli maaşı zammı için Ekim ayında bir ara zam ihtimalinin olmadığı ifade ediliyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Ekonomi Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında yapılacak yasa değişikliği ile 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.

sldkvn

“BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE ANALİZ YAPILACAK”

İddiaya göre AK Parti kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdi. 2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD’a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan AK Parti ekonomi kurmayları, “Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, Ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok” değerlendirmesini yaptılar.

iStock-1044764678

MEMUR VE EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ

Bu arada dün açıklanan Ağustos ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşları zammı için 2 aylık net rakamlar ortaya çıktı. Temmuz enflasyonu yüzde 9,49 olarak kayıtlara geçmişti. Ağustos ayı enflasyon rakamları ise aylık bazda yüzde 9,09 arttı. Böylece SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,43 oldu. Enflasyon farkı dahil memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 12,67 olarak hesaplandı. Bu rakama yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde Ocak 2024 memur zammı 29,57 oldu.

TÜRK LİRASI (239)

MEMUR ENFLASYON FARKI İLE YÜZDE 44’Ü AŞAN ZAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 aylık enflasyonun yılsonunda yüzde 33,13 seviyesinde olacağını duyurdu. SGK ve Bağ-Kur emeklisi bu oran kadar artış alacak. Yapılan kümülatif hesaplar sonucunda memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olacak. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 44,42’lik yeni oran söz konusu olacak.

TÜRK LİRASI (210)

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞI ARTIYOR

22.017 TL olan en düşük memur maaşı 2 aylık veri sonrasında şimdiden 28.527 TL’ye yükseldi. Ocak ayı için yüzde 44,42’lik tahmin ile maaşların 31,797 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emekli maaşı da 9.876 TL’den yüzde 29,57’lik artış ile 12,796 TL’ye çıktı. Yüzde 44,42’lik artışla maaşların 14.263 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.

TÜRK LİRASI (288)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor. En düşük aylık için emekli zammı düzenlemesi formülleri aranırken ‘10 bin TL’ rakamı üzerinde duruluyor. İkinci formül ise geçtiğimiz dönem konuşulan ancak bütçe giderleri dolayısıyla gerçekleştirilemeyen emekliye kademeli zam formülü. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına göre yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

TÜRK LİRASI (319)

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 44,42)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 - 42.030 – 46.847
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 29.705 – 33.110
Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 38.256 – 42.640
Öğretmen 1/4 – 26.642 – 34.520 – 38.476
Başkomiser 1/3 – 32.613 – 42.257 – 47.100
Polis memuru 8/1 – 29.512 – 38.239 – 42.621
Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 48.151 – 53.669
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 34.243 – 38.167
Mühendis 1/4 – 33.109 – 42.889 – 47.816
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 30.481 – 33.975
Profesör 1/4 – 48.111 – 62.337 – 69.482
Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 41.138 – 45.853
Vaiz 1/4 – 27.608 – 35.772 – 39.871
Avukat 1/4 – 31.549 – 40.878 – 45.563

TÜRK LİRASI (339)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 44,42)

Müsteşar 1/1 – 35.911 – 46.530 – 51.863
Genel müdür 1/1 – 31.784 – 41.183 – 45.902
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 16.161 – 18.014
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 12. 653 – 14.103
Öğretmen 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 27.133 – 30.263
Başkomiser 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Polis memuru 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361
Mühendis 1/4 – 14.810 – 19.189 – 21.389
Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 13.777 – 15.356
Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 28.324 – 31.570
Profesör 1/4 – 25.678 – 33.271 – 37.084
İmam Hatip – 14.791 – 19.165 – 21.361
Avukat 1/4 – 14.791 – 19.165 – 21.361


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"
İki dev kurum peş peşe duyurdu: Mayıs ayında...İki dev kurum peş peşe duyurdu: Mayıs ayında...
'Yatırım aracı olmaktan çıktı' İkinci el araba fiyatları yüzde 10 düştü'Yatırım aracı olmaktan çıktı' İkinci el araba fiyatları yüzde 10 düştü
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.