Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2025'te rekor kırdı

Türk lirasıyla dış ticaret, geçen yıl bir öncekine kıyasla yüzde 31,2 artarak 1 trilyon 480 milyar 981 milyon lirayla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiği 2025'te Türk lirasıyla ticaretteki artış dikkati çekti.

Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın ocak ayında 26 milyar 303 milyon lira, ithalat 70 milyar 319 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 96 milyar 622 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bu kategoride ihracat, Şubat 2025'te 28 milyar 291 milyon liraya yükselirken ithalat 84 milyar 18 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi de bu ayda 112 milyar 309 milyon lira olarak hesaplandı.

Mart 2025'te Türk lirasıyla ihracat 30 milyar 868 milyon liraya, ithalat 95 milyar 769 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 126 milyar 636 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl nisanda söz konusu ihracat 24 milyar 305 milyon lira, ithalat 97 milyar 191 milyon lira, dış ticaret hacmi de 121 milyar 496 milyon lira oldu.

Bu kategorideki ihracat Mayıs 2025'te 28 milyar 702 milyon lira, ithalat 90 milyar 20 milyon lira, ticaret hacmi de 118 milyar 722 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ticarette Kurban Bayramı'nın da kutlandığı geçen yıl haziranda ihracat 23 milyar 770 milyon lirayı, ithalat 98 milyar 537 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de bu ayda 122 milyar 307 milyon lirayı buldu.

İhracat tutarı, Temmuz 2025'te 28 milyar 134 milyon lira, ithalat 104 milyar 326 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 132 milyar 460 milyon liraya çıktı.

Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın ağustos ayında 25 milyar 382 milyon lira, ithalat 88 milyar 405 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi bu dönemde 113 milyar 787 milyon lira olarak belirlendi.

Bu kategorideki ihracat Eylül 2025'te 27 milyar 226 milyon lira olurken ithalat 91 milyar 592 milyon lira olarak hesaplandı. Bu dönemde dış ticaret hacmi 118 milyar 818 milyon liraya ulaştı.

TÜRK LİRASIYLA DIŞ TİCARET HACMİ AYLIK 150 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Türk lirasıyla ihracat, Ekim 2025'te 30 milyar 56 milyon lira oldu. Bu ayda ithalat 103 milyar 442 milyon lira, dış ticaret hacmi 133 milyar 498 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kasım 2025'te Türk lirasıyla ihracat 35 milyar 429 milyon lira olurken ithalat 100 milyar 94 milyon lira, dış ticaret hacmi 135 milyar 522 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat, geçen ay 33 milyar 544 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ithalat, 115 milyar 261 milyon lira, dış ticaret hacmi de 148 milyar 805 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Böylece dış ticaret hacmi aylık bazda 150 milyar liraya yaklaştı.

TÜRK LİRASIYLA YILLIK İHRACAT 342 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Söz konusu ihracat geçen yılın tamamında bir önceki seneye göre yüzde 7,7 artarak 342 milyar 9 milyon lira oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 40,4 yükselişle 1 trilyon 138 milyar 972 milyon liraya ulaştı.

Böylece Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024'teki 1 trilyon 129 milyar 138 milyon lira seviyesinden yüzde 31,2 yükselişle 1 trilyon 480 milyar 981 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı.

Anahtar Kelimeler:
Türk lirası İhracat Dış ticaret
