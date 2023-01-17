Türk Metal Sendikası duyurdu: 180 bin kişinin maaşları değişiyor! Yüzde 34 ek zam!

Artan hayat pahalılığı ve bozulan ücret dengesizliği sendikaları ek zam talebiyle harekete geçirmişti. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerde örgütlü Türk Metal Sendikası, ek maaş talebiyle işverenle görüşmelere başlarken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise 11 fabrikada grev kararı almıştı.

Ancak TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak, "MESS ile bugün gerçekleştirilen daha önce duyurduğumuz görüşmeler neticesinde sonuca ulaştık. Detayları internet sitemizde...Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Buna göre metal sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranının üstünde yüzde 34 ek zam yapıldı.

ÜÇ SENDİKADAN ORTAK AÇIKLAMA

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde başta işçiler olmak üzere, emeği ile geçinen bütün kesimler, olumsuz ekonomik koşulların ve yüksek enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı ve ortaya çıkan geçim sıkıntısı ile mücadele etmektedir. Buna ek olarak asgari ücrete gelen zam da, örgütlü olduğumuz işyerlerinde ücretler arasında yakınlaşmaya ve ücret dengesinin bozulmasına neden olmuştur.

Bu durum, Sendikalarımız Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası MESS ile 12 Ocak 2022 günü imzaladığı ve 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olan Grup Toplu İş Sözleşmesinde kıdem zammına dayalı yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.

Bu amaçla, bir süredir devam eden müzakerelerin sonuncusu bugün (17 Ocak 2023 Salı günü) MESS Genel Merkezinde yapılmış ve taraflar aşağıdaki mutabakatın kamuoyuna duyurulması kararı almıştır.

Buna göre;

İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL’ye çekilecektir.

Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacaktır. Ancak Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacaktır.

Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 TL’yi geçmemek üzere, 70 kuruş eklenecektir.

Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur.

Sendikalarımız tarafından yapılan bu iyileştirmenin, MESS’e bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin yaşadığı reel ücret kayıplarını bir nebze olsun azaltacağına ve 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz."



