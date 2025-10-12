FİNANS

Türk sağlık teknolojileri şirketi İngiltere ile 6.4 milyar TL’lik anlaşma imzaladı

Yerli sağlık teknolojileri üreticisi Oncosem, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) açtığı 115 milyon sterlinlik ihalede teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi seçilerek büyük bir başarıya imza attı. NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket olan Oncosem, ilk yıl 1.4 milyar TL’lik alım anlaşmasıyla Türkiye’nin medikal teknolojilerdeki gücünü dünyaya taşıdı.

Mustafa Fidan

Yerli sağlık teknolojileri üreticisi Oncosem, İngiltere’deki şirketi Oncosem UK şirketi ile, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından açılan ‘Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025’ ihalesinde teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak seçildi.

TOPLAM İHALE BÜTÇESİ 6.4 MİLYAR TL

tv100.com'da yer alan habere göre, toplam ihale bütçesi 115 milyon sterlin (6.4 milyar TL) olarak belirlenirken, anlaşma süresi 2+2 yıl oldu. NHS ağına bağlı 700’ün üzerinde hastanenin ihtiyacının karşılanacağı bu anlaşmada, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon Sterlin (1.4 milyar TL) tutarında alım planlanıyor.

Türk sağlık teknolojileri şirketi İngiltere ile 6.4 milyar TL’lik anlaşma imzaladı 1

Türk medikal sektöründe bir ilk olan bu anlaşma ile Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket unvanı Oncosem’e ait oldu. Oncosem’in, yüzde 95 yerlilik oranıyla Türkiye’de üretilen ve ven valfi pazarının yüzde 70’ini karşılayan IVEIN markasının bu süreçte kilit rol oynadığı belirtildi.

"BU ANLAŞMA TÜRKİYE’NİN MEDİKAL TEKNOLOJİLERDE GELDİĞİ SEVİYENİN GÖSTERGESİDİR"

Oncosem Yönetim Kurulu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “NHS gibi dünyanın en saygın sağlık kurumlarından biriyle tedarik anlaşması imzalamak, yalnızca Oncosem için değil, Türkiye’nin medikal teknolojilerde geldiği seviyenin göstergesidir. NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yerli üretim gücümüzün dünya standartlarını yakaladığının en somut kanıtıdır.”

