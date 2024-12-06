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Türk tarımı için çok önemli adım! “Anadolu’dan 121 bin numune topladık”

06.12.2024 14:42
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Sürdürülebilir tarım alanında önemli çalışmalara imza atan İGSAŞ, Türk bilim insanı Mirza Gökgöl’ün 1935-1939 yıllarında kaleme aldığı “Türkiye Buğdayları” adlı kitabı, tarım sektörüne yeniden kazandırdı. Anadolu’nun kadim buğday türlerini araştıran ve gelecek nesillerin bu alandaki çalışmalarına rehberlik eden bu kitap, Tersane İstanbul’da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Türk tarımı için çok önemli adım! “Anadolu’dan 121 bin numune topladık”

Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi en büyük sorumluluklarından biri olarak gören Yıldızlar Yatırım Holding’in iştiraki İGSAŞ, çok değerli bir bilimsel yayın projesini hayata geçirdi. İGSAŞ, Türk bilim insanı, buğday genetikçisi, taksonomisti ve ıslahçısı Dr. Mirza Gökgöl’ün 1935-1939 yılları arasında yazdığı “Türkiye Buğdayları” adlı iki ciltlik eserin yeni baskısını, 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde Tersane İstanbul’da düzenlenen özel bir toplantıyla tanıttı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel projeler hayata geçirme hedefiyle yola çıkan İGSAŞ, Scala Yayıncılık desteğiyle günümüz Türkçesiyle uyarlanan iki ciltlik kitapla, gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmayı amaçlıyor. Tarım sektörü için akademik açıdan son derece önemli bilgiler içeren bu eserin, hem sektör paydaşlarına hem de gelecekteki çalışmalara ışık tutacak nitelikte olup, tarımın tarihsel ve kültürel değerlerini günümüze taşıyarak sektördeki çalışmaların daha verimli ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

“TARIMSAL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Kitabın lansmanında bir konuşma yapan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Dr. Mirza Gökgöl’ün Türkiye tarımına yaptığı katkılara dikkat çekerek “Türkiye Buğdayları, sadece buğday türlerini bilimsel bir perspektifle ele almakla kalmıyor; aynı zamanda dönemin çiftçilerini, tarımsal zorluklarını ve üretim süreçlerini detaylı bir şekilde okuyucuya aktarıyor. Mirza Gökgöl’ün, Anadolu’nun dört bir yanını karış karış gezerek buğday türlerini kaydetmesi ile Türk tarımına sunduğu katkı, sadece bir bilimsel çalışma değil, aynı zamanda bir neslin mücadele ruhunu ve geleceğe dair umutlarını da yansıtan bir mirastır. Bu anlamda Yıldızlar Yatırım Holding’in iştiraklerinden olan İGSAŞ’ın 1937’den bu yana baskısı yapılmayan ve sahaflarda dahi bulunması neredeyse imkansız hale gelen bu önemli eserin tekrar gün yüzüne çıkmasına vesile olmasından son derece gururlu ve mutluyuz. Tarımı sürdürülebilir kılabilirsek ülke ve toplum olarak da o kadar ileri gideriz. Bunu çok iyi biliyoruz. Bu kitap projesi de aslında bu sorumluluk bilincimizin toplumdaki bir yansıması. Tarımın geleceğine katkı sağlayacak bu tür projelere öncülük etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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“KAYBOLAN ATA TOHUMLARIMIZ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK”

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ise konuşmasında şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hayata geçirdiğimiz bu projede, Türk bilim insanı Mirza Gökgöl’ün “Türkiye Buğdayları” adlı eserini yeniden günümüze kazandırmak, tarımın tarihi değerlerini koruma ve geleceğe aktarma misyonumuzu pekiştirmek adına büyük bir adım oldu. İGSAŞ olarak, tarımsal mirasımıza sahip çıkarken geçmişin izlerinin günümüz dünyasına nasıl ışık tutabileceğini de göstermek istedik. Bu değerli kitabın, tarım sektörüne hizmet eden tüm paydaşlarımız için önemli bir kaynak olacağına ve gelecek nesillere rehberlik edeceğine inanıyorum. Anadolu’nun kadim buğday türlerini ayrıntılarıyla inceleyen bu eserin, aynı zamanda kaybolan ata tohumlarımızın yeniden gün yüzüne çıkmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

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“ANADOLU’DAN 121 BİN NUMUNE TOPLADIK”

Gecede bir konuşma yapan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise şunları söyledi: “İGSAŞ’ı, bu önemli etkinliği düzenlediği için tebrik ediyorum. Bu etkinlik, toprağın ve onun bereketinin anlaşılmasına katkı sağlıyor. Sahaflarda arayıp bulamadığımız Türkiye Buğdayları kitabının tekrar basımının yapılması çok kıymetli. Bu kitap ekolojik, ekonomik ve kültürel bir miras. TAGEM olarak, 49 enstitü, 300 laboratuvar, 32 gen bankamızla faaliyet gösteriyoruz. Enstitülerimizin arasında geçmişi 100 yıla dayananlar da var. Mirza Gökgöl’ün izinde, 80 yıldır Anadolu’yu karış karış gezerek 121 bin numune topladık. Bu dataların özel sektör ve kamu ile paylaşılması bizim için gurur kaynağı. Türkiye Buğdayları kitabını ülkemize tekrar kazandırdığı için İGSAŞ’a hem bakanlığım hem kendim adına teşekkür ediyorum.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tarım ata tohumu
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