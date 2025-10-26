FİNANS

Türk tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı

Türk tekstil sektörü yılın 9 ayında 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri, 2025'in ocak-eylül döneminde 199 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 866 bin 922 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık gelir elde eden sektör, geçen yılın aynı döneminde yaptığı 7 milyar 15 milyon 673 bin dolarlık ihracatını yüzde 0,5 artırdı.

En fazla ihracat 2 milyar 672 milyon 921 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Afrika ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 1 milyar 86 milyon 721 bin dolara ulaştı ve 9 aylık dönemde ihracatın en çok artırıldığı ülke grubu oldu.

İTALYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 564 milyon 224 bin dolarla İtalya'ya yaptı. Bu ülkeyi 410 milyon 711 bin dolarla Mısır, 388 milyon 231 bin dolarla İspanya takip etti.

Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 4 milyar 375 milyon 133 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 800 milyon 345 bin dolarla iplik ve 872 milyon 661 bin dolar elyaf izledi.

En fazla tekstil ihracatını gerçekleştiren kent, 2 milyar 770 milyon 673 bin dolarla İstanbul oldu. Gaziantep'ten 1 milyar 157 milyon 155 bin dolarlık, Bursa'dan 910 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.

ÜRETİM VE İHRACATTA KARARLILIK

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine, Türk tekstil sektörünün tüm küresel zorluklara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Tekstil sektöründeki temel önceliğin mevcut pazar payını korurken markalı ve katma değerli ihracatın ağırlığını artırmak olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu dönemde ABD ve AB gibi ana pazarlardaki etkin rolümüzü daha da pekiştirmeye odaklanıyoruz. 2024'te 780 milyon doların üzerine çıkan ABD'ye ihracatımızı yıl sonuna kadar daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Kuzey Afrika ülkeleri ve Vietnam gibi alternatif pazarlarda daha aktif olmak amacıyla ticaret ve alım heyeti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonunda miktar ve değer bazında büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz. Yılda iki dönem gerçekleştirdiğimiz ve her dönem 25 binin üzerinde uluslararası misafiri ağırladığımız Texhibition İstanbul Fuarımız ise tekstil sektörümüzün bu darboğazda dirençli kalabilmesi için öne çıkan sacayaklarımızdan birini oluşturuyor." (AA)Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

