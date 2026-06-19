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Türk Telekom’dan 5G hızında taşınabilir internet: TurboBox G

Türk Telekom’un 5G altyapısıyla geliştirdiği TurboBox Go, yüksek hızlı interneti cep boyutunda taşınabilir hale getirerek kullanıcılarına her yerde kesintisiz bağlantı sunuyor.

Türk Telekom’dan 5G hızında taşınabilir internet: TurboBox G
Aleyna Türkmen

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük eden Türk Telekom, 5G çağında da kullanıcıların beklentilerine yönelik yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Türk Telekom’un 5G altyapısıyla hayata geçirdiği yeni nesil taşınabilir internet çözümü ‘TurboBox Go’, yüksek 5G hızını istenilen her yere taşıma imkânı sunuyor.

Güçlü 5G altyapısı ile Türk Telekom, bu alandaki ürün ve hizmet yelpazesini zenginleştirmeyi sürdürüyor.

Yeni nesil taşınabilir internet çözümü TurboBox Go sayesinde Türk Telekom müşterileri, 5G internet özgürlüğünü şarj edilebilir dahili bataryalı modemleriyle diledikleri her noktada yaşayabiliyor. Müşteriler kampüs, kafe, seyahat rotaları veya tatil beldeleri fark etmeksizin, kendi mobilite gereksinimlerine uygun 500 GB’a varan bol GB’lı tarife alternatifleriyle kesintisiz bağlantının keyfini çıkarıyor.

Türk Telekom’dan 5G hızında taşınabilir internet: TurboBox G 1

TURBOBOX GO İLE 5G HIZI CEP BOYUTUNDA VE İSTEDİĞİN HER YERDE SENİNLE

Türk Telekom’un 5G teknolojisine özel olarak tasarladığı TurboBox Go, yüksek hızlı interneti evlerin dışına da taşıyarak tam anlamıyla ceplere ve çantalara sığan mobil bir deneyime dönüştürüyor. Mekân kısıtlamasını kaldıran ve bataryasıyla prize bağımlılığı ortadan kaldıran cihaz, eş zamanlı olarak 32 farklı cihaza internet erişimi sağlayabiliyor.

Mobil bağlantıya sürekli ihtiyaç duyan öğrenciler, saha ekipleri, serbest çalışanlar, oyun tutkunları ve seyahatseverler, TurboBox Go’nun modemli tarifelerine Türk Telekom mağazalarından rahatlıkla ulaşabiliyor.

HIZLI VE GECİKMESİZ 5G DENEYİMİ

Kullanıcılara yüksek esneklik vadeden bu yenilikçi ürün, iki ayrı modem alternatifiyle sunuluyor.

Kullanıcılar, modemli tarife seçenekleri dahilinde 100 GB, 300 GB ve 500 GB’lık paketleri satın alabiliyor.

Sunulan gelişmiş dokunmatik ekranlı ve uzun ömürlü bataryaya sahip cihazlar ise yüksek hızlı internet deneyimi sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
internet Türk Telekom 5G
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