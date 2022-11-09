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Türk Telekom yatırım hedefini yükseltti! 32 milyar 755 milyon liralık gelir...

09.11.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom, Ocak-Eylül 2022'de konsolide bazda 32 milyar 755 milyon TL gelir elde ederken, yıl sonu finansal öngörülerini yukarı yönlü revize etti.

Türk Telekom yatırım hedefini yükseltti! 32 milyar 755 milyon liralık gelir...

Türk Telekom Grubu'nun finansal ve operasyonel sonuçları, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Sonuçlara göre, Türk Telekom, yılın 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla konsolide bazda yüzde 34,2 artışla 32 milyar 755 milyon liralık gelir elde etti.

52,8 milyona yükselen abonesiyle 2022'nin ilk 9 aylık döneminde toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kara imza atan Türk Telekom'un FAVÖK'ü ise (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) 9 ayda 13 milyar 554 milyon lira oldu.

Şirket, bu sonuçlarla 2022 öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Türk Telekom, 2022 sonu itibarıyla konsolide gelirlerinde yıllık artışın yüzde 37'ye, FAVÖK'ün 19 milyar TL'ye, yatırım harcamalarının da 14 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom büyüme

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