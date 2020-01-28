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Türk Traktör fabrikasında iş makinesi üretimine başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü 2013 yılında operasyonuna katarak iş makineleri sektöründeki yerini alan TürkTraktör, TürkTraktör Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de ilk kez Ankara’daki fabrikasında üretmeye başlıyor.

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü 2013 yılında operasyonuna katarak iş makineleri sektöründeki yerini alan TürkTraktör, TürkTraktör Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de ilk kez Ankara’daki fabrikasında üretmeye başlıyor.
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, “Uzun yıllardır traktör üretimimiz, pazar liderliğimiz ve ihracat performansımızla ispat ettiğimiz gücümüzü, iş makineleri alanında da geliştirecek ve bu sektörde de en iyiyi hedefleyeceğiz” dedi ve sözlerine şunları ekledi: “Pazarın yaklaşık yüzde 30’unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile, Ankara fabrikamızda üretmeye başlayacağımız için gururluyuz. Böylece, TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak.”
TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 2020’nin hemen başında iş makineleri alanında yerli üretime başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirterek konuşmasında şunları söyledi:
“Ankara’daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, TürkTraktör’ün son teknoloji üretim hattında ‘yerli üretim’ olarak kullanıcılara sunulacak.”
Türkiye’de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de AGV (otomatik yönlendirmeli araç) sistemini kullanan ‘ilk şirket’ de olacaklarını vurgulayan Özüner, açıklamalarını şöyle tamamladı:
“Bu yeni girişimimizle; uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi hedefliyoruz. Yerli üretime başlamamız ile birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla yararlanabilecekler.”
CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone, ise konuşmasında şunları söyledi: “Tüm dünyada kalitesiyle kendini ispatlamış markalarımıza ait ürünlerin Türkiye’de üretilmesi özellikle iç pazarda markalarımız adına avantaj sağlayacak. Bu son yatırımımız, Türkiye ve TürkTraktör’ün üretim kabiliyetlerine ne kadar güvendiğimizin bir göstergesi.” (Fotoğraflı)

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