Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar vize başvurularında büyük zorluklar yaşıyor. ABD ve Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında ret oranı yüzde 70’i aşarken, Schengen randevuları için aylar sonrasına gün veriliyor. Uzun süredir devam eden yoğunluk ve başvurulardaki gecikmeler nedeniyle birçok vatandaş seyahat planlarını iptal etmek zorunda kalıyor.

GERİ DÖNMEYENLER NEDENİYLE KOTA DÜŞÜRÜLDÜ

Sözcü’nün acente yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Türkiye’den Almanya’ya gidip geri dönmeyenlerin sayısındaki artış nedeniyle Schengen randevu kotası düşürüldü. Almanya için günlük randevu sayısı 850’den 350’ye indirildi. Bu durum vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.

VİZE İÇİN RANDEVU BORSASI

Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan, 25 yıldır bu alanda çalıştığını ve benzeri bir dönem yaşamadığını belirterek, “Büyükelçiliklerin işlemleri devrettiği aracı firmalardan randevu almak neredeyse imkânsız. Randevular internet üzerinden anında doluyor, hatta bazıları satılıyor. Vize ücretleri, kargo ve hizmet bedelleriyle birlikte 250 Euro’ya kadar çıkıyor. Vize verilmemesi hâlinde bu ücretler geri ödenmiyor” dedi.

"85 MİLYON VATANDAŞ YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAKLISI GİBİ"

CHP Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer, vize başvurularında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Bu iktidar döneminde Türk vatandaşları Kapıkule’nin ötesine geçemez hale geldi. 85 milyon yurttaş adeta yurt dışı çıkış yasaklısı gibi” ifadelerini kullandı.

SCHENGEN BAŞVURULARINDA YENİ EVRAK TALEPLERİ

Sabah'ta yer alan habere göre ise, Schengen başvurularında Türk şirketlerinden son 3 aylık banka harcama dökümleri talep edilmeye başlandı. Bu belgelerin eksik sunulması hâlinde vize başvurularının reddedildiği belirtildi.

6 BİN POUNDA RANDEVU

İngiltere’ye vize almak isteyenler için ücretli başvurular öne çıkıyor. Günlük randevu sayısı 850’ye yükseltilirken, 6 bin pound ödeyen ve banka hesaplarında yeterli meblağ bulunan kişiler bir sonraki güne randevu alabiliyor. Bu başvuruların önemli bir kısmını çocukları İngiltere’de eğitim gören aileler oluşturuyor.

BULGARİSTAN VE ROMANYA DA ZORLAŞTI

1 Ocak 2025 itibarıyla Schengen Bölgesi’ne tam üye olan Bulgaristan ve Romanya için de vize başvurularında yoğunluk yaşanıyor. Bu ülkelere vize almak da diğer Avrupa ülkeleri kadar zorlaştı.