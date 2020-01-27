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‘TürkAkım’ın Öyküsü’ metro istasyonunda

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

40 fotoğraf karesiyle oluşturulan ‘TürkAkım’ın Öyküsü’ sergisi, Yenikapı Metro İstasyonu’nda ziyaretçilere açıldı.TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin hikayesini 40 fotoğraf karesiyle anlatan ‘TürkAkım’ın Öyküsü’ isimli sergi, İstanbul’daYenikapı Metro İstasyonu’nda ziyaretçilere açıldı.

40 fotoğraf karesiyle oluşturulan ‘TürkAkım’ın Öyküsü’ sergisi, Yenikapı Metro İstasyonu’nda ziyaretçilere açıldı.
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin hikayesini 40 fotoğraf karesiyle anlatan ‘TürkAkım’ın Öyküsü’ isimli sergi, İstanbul’daYenikapı Metro İstasyonu’nda ziyaretçilere açıldı. TürkAkım projesi 8 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı törenle resmen faaliyete başlamıştı. Ziyaretçiler, sergide yer alan fotoğraflarla, en son teknolojiler kullanılarak yalnızca üç yıl içinde tamamlanan ve dünyanın en büyük enerji projeleri arasında yerini alan TürkAkım’ın dönüm noktalarına tanıklık ederek proje hakkında görevlilerden bilgi alabiliyor. Ziyaretçilere, sergide yer alan karelerden hazırlanan kartpostallar ve TürkAkım magnetleri de hediye ediliyor.
“Rusya ve Türkiye’deki boru hattını paylaşabilmek adına bu fotoğraf sergisini hazırladık”
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, üç yıl gibi kısa bir süre zarfında birçok rekora imza atarak tamamlandığını belirten TürkAkım İletişim Müdür Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Aslı Esen, “Çözümler içeren inşaat sürecinin öyküsünü, projenin Rusya ve Türkiye’deki tesislerini ve boru hattının faaliyete geçiş sürecini kamuoyuyla paylaşabilmek adına bu fotoğraf sergisini hazırladık. Serginin düzenlenmesinde bizlere sundukları destek için Metro İstanbul yöneticilerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Projenin inşaat sürecinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımlarıyla 19 Kasım 2018’de gerçekleştirilen Deniz Kesimi Tamamlanma Töreni ve 8 Ocak 2020’de düzenlenen Resmi Açılış Töreni’nden karelerin de yer aldığı sergi, 4 Şubat 2020 Salı gününe dek Yenikapı Metro İstasyonu’nda ziyaret edilebilecek.

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