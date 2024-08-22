Turkcell'den CHP'li Deniz Yücel için açıklama: O iddiaları kabul ettiler! 'Sahte kimlik' detayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in SIM kartının kopyalanması skandal bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Yücel, sosyal medya hesabından tüm süreci paylaşırken Turkcell'e dava açacağını söylemişti.

Edinilen bilgiye göre alt bayilerden birinde sahte bir ehliyetle hattın çıkarıldığı ve kurumun bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken Turkcell'den konuya ilişkin açıklama geldi.

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

"Yapılan incelemelerde, Sayın Yücel adına oluşturulan sahte kimlik ile usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir" denilerek doğruluğu kabul edilen iddia için, "Resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.