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Turkcell'den CHP'li Deniz Yücel için açıklama: O iddiaları kabul ettiler! 'Sahte kimlik' detayı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.08.2024 13:28
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının nasıl ele geçirildiğini açıklayarak Turkcell'i hedef almıştı. Yücel, Turkcell'e dava açacağını belirtirken konuya ilişkin şirketten açıklama geldi. İddiaları doğrulayan Turkcell, resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve sürecin devam ettiğini kaydetti.

Turkcell'den CHP'li Deniz Yücel için açıklama: O iddiaları kabul ettiler! 'Sahte kimlik' detayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in SIM kartının kopyalanması skandal bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Yücel, sosyal medya hesabından tüm süreci paylaşırken Turkcell'e dava açacağını söylemişti.

CHP’li Deniz Yücel açıkladı detayları duyanlar inanamadı CHP’li Deniz Yücel açıkladı detayları duyanlar inanamadı

Edinilen bilgiye göre alt bayilerden birinde sahte bir ehliyetle hattın çıkarıldığı ve kurumun bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken Turkcell'den konuya ilişkin açıklama geldi.

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

"Yapılan incelemelerde, Sayın Yücel adına oluşturulan sahte kimlik ile usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir" denilerek doğruluğu kabul edilen iddia için, "Resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Turkcell
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