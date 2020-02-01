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Turkcell'den Türkiye'nin ilk 5G canlı yayını

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Turkcell, 5G üzerinden Türkiye’de ilk canlı TV yayının gerçekleştirilmesini sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell 5G alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi televizyondan gerçekleşecek canlı yayın sayesinde izleyiciler, Türkiye'de ilk kez Turkcell 5G test şebekesi üzerinden canlı televizyon yayını izleme ayrıcalığını yaşayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 5G alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G teknolojisi alanında yine bir ilke imza atarak 5G üzerinden Türkiye’de ilk canlı TV yayının gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Turkcell’in 5G test şebekesi üzerinden gerçekleşecek TV yayınıyla, izleyiciler 5G canlı yayın deneyimini yaşama şansına sahip olacak.

Trabzon'dan yapılacak ilk 5G TV canlı yayınında Turkcell’in 5G test altyapısının yanı sıra Piko TV tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli yazılım da kullanıldı.

Canlı yayının gerçekleşmesi için yayın kodlayıcısı ve batarya altyapısının bulunduğu, 5G teknolojisi sayesinde hafifletilmiş ve kolay taşınır özel sırt çantası kullanıldı.

Kameraya bağlanan bu özel çantayla alınan görüntüler daha sonra 5G el terminali kullanılarak, Turkcell 5G test şebekesi üzerinden yayın kanalına kesintisiz, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteyle gönderildi.

Spor kanalının, görüntüleri canlı olarak yayınlamasıyla, üstün teknoloji ve özen gerektiren canlı yayın süreci, yerli yazılımla tamamlanan 5G teknolojisi ile başarıyla tamamlandı.

5G çalışmalarına hızla devam eden Turkcell, daha önce de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin tüm dijital altyapısını kurmuş ve Trabzonspor stadını 5G’ye hazır hale getirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell’in 5G teknolojisini kullanarak Türkiye’de televizyon yayıncılığı açısından yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Turkcell olarak en ileri teknolojileri hayatın her alanına yaymak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte sadece endüstri ve üretim biçimlerinde değil her alanda değişikler olacak. Bunların başında ise televizyon yayıncılığı geliyor. 5G teknolojisinin getirdiği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı yayıncılık sektöründe farklı dünyaların ve deneyimlerin kapısını açacak.

Bu sayede izleyiciler daha önce hiç karşılaşmadıkları yeniliklerle karşılaşacak. Bu canlı yayında da gördüğümüz gibi mevcut teknolojilerde birden fazla ekipman üzerinden sunulabilen hızlar 5G teknolojisi sayesinde tek bir el terminali ile sağlanabiliyor. Gigabit seviyesindeki veri gönderme hızları sayesinde 4K/8K gibi yüksek çözünürlüklü kaliteli kamera çekimleri, lokasyondan bağımsız olarak tek kameraman tarafından kolaylıkla yapılabiliyor ve evlerimizdeki televizyonlardan çok düşük gecikmeli olarak izlenebiliyor. Televizyon yayıncılığında olduğu gibi Turkcell’in güçlü altyapısıyla desteklenen 5G sayesinde sunacağımız yeni teknolojilerle hayatın her alanına dokunmaya devam edeceğiz."

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