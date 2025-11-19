FİNANS

Türkiye 121 ülkeye tohum ihraç ediyor!

Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı Kasım Kılıç, Türkiye'nin 121 ülkeye tohum ihraç ettiğini belirterek, "Bütün Avrupa ülkelerine, tohumculukta dünya lideri ABD'ye, dünya ikincisi Çin'e ve üçüncüsü Fransa'ya tohum ihraç ediyoruz." dedi.

Cansu Akalp

Dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech Antalya Tarım Fuarı, ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 36 ülkeden 725 firmanın katılımıyla devam ediyor.

Fuara katılan Kılıç, AA muhabirine, Türkiye'de tohum sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Yerli üretimin ihtiyacı karşılama oranının stratejik ürünlerde yüzde 100'ün üzerinde, diğer ürünlerde ise yüzde 100'e çok yakın olduğunu belirten Kılıç, "Tohumda Bakanlığımızın destekleriyle, üyelerimizin çabalarıyla çok iyi bir noktaya geldik. Tohum üretiminde 1,3 milyon tona, süs bitkilerinde 2 milyar, fidede 6 milyar, fidancılıkta (fidan üretiminde) da 186 milyon adede ulaştık, 2008 ve öncesi bu rakam 3-4 milyonken bugün 186 milyona çıktı." dedi.

"TOHUMDA DÜNYA LİDERİ ABD'YE İHRACAT YAPIYORUZ"

Aynı başarının dış ticarette de yaşandığını vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin tohumculukta hem ihtiyacı karşıladığını hem de ihracat yapabildiğini kaydetti.

Her geçen yıl ihracatın arttığını, ithalatın da düştüğünü dile getiren Kılıç, "Tohumculuk sektöründe ihracatımız 500 milyon dolar, ithalatımız 350 milyon dolar civarında. İyi durumdayız, daha iyi olmak için Bakanlığımızın destekleriyle daha üst çıtaya çıkacağımıza inanıyorum. 121 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bütün Avrupa ülkelerine, tohumculukta dünya lideri ABD'ye, dünya ikincisi Çin'e ve üçüncüsü Fransa'ya tohum ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Kılıç, en fazla ayçiçeği tohumu ihraç ettiklerini, ayçiçeğini mısır, sebze, buğdayın takip ettiğini kaydetti.

Birlik olarak sektörü ve pazarları daha da geliştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Kılıç, "Tohumculukta hem kendimize yetebiliyoruz hem de ihracat yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Tohumun kendisini değil, teknolojisini de daha yüksek oranda ihraç etmek istediklerini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"AR-GE yatırımlarının geri dönüş süresinin uzun olması, firmalarımızın genç ve sermaye yapılarının yetersiz olması özel sektörün bu konuya yeteri kadar ilgi göstermesini ve yatırım yapmasını engellemektedir. Türk tohumculuğunun gelişebilmesi ve istenen seviyeye gelebilmesi kendi marka çeşitlerini geliştirip dünyaya pazarlayabilmesine bağlıdır. Bu nedenle sektörün desteklenmesi gerekmektedir. Biz Türkiye Tohumcular Birliği olarak hem eğitim ve teknik hem de ekonomik anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Bitki ıslahı ve AR-GE çalışmalarını sadece uluslararası firmalara bırakmamak için çok gayret gösteriyoruz. Onlardan çok şey öğrendik kabul ediyoruz ancak her geçen yıl daha güçlü bir sesle 'bu alanda biz de varız' diyoruz."

