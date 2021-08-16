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Türkiye Bankalar Birliği'den sel felaketinden etkilenen vatandaşlara finansman kolaylığı

16.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bankalar Birliği(TBB), sel felaketlerinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde müşterilere kolaylıklar sağlanması için tavsiye kararları aldı.

Türkiye Bankalar Birliği'den sel felaketinden etkilenen vatandaşlara finansman kolaylığı

Türkiye Bankalar Birliği(TBB), sel felaketlerinin yaşandığı Bartın,Kastamonu ve Sinop illerinde müşterilere kolaylıklar sağlanması için tavsiye kararları aldı.

TBB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

"Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde meydana gelen büyük sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun.

Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 16 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

SELDEN ETKİLENDİĞİNİ BELİRTENLERE FİNANSMAN KOLAYLIĞI

Yönetim Kurulumuz tarafından,

  • felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına

  • mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilirler.

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