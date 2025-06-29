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Türkiye bilişim sektörünün katkısıyla hizmetler ihracatında yeni rekorlara odaklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de bilişim sektörünün hizmet ticareti içinde en dinamik ve gelecek vadeden alanlardan biri olduğunu belirterek "Bilişim ihracatımız geçen yıl itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı, bu yıl yüzde 10'luk büyümeyle 5,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye bilişim sektörünün katkısıyla hizmetler ihracatında yeni rekorlara odaklandı

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 115,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı geliri elde ederken bunda en büyük pay 61,1 milyar dolarla turizm sektörünün oldu. Bu alanı 39,9 milyar dolarla lojistik ve taşımacılık, 6,1 milyar dolarla diğer iş hizmetleri (fuarcılık, danışmanlık, mesleki ve teknik hizmetler, AR-GE ve benzeri), 4,9 milyar dolarla telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, 3 milyar dolarla sigorta ve emeklilik hizmetleri sektörleri takip etti.

"TÜRKİYE HİZMETLER ALANINDA KÜRESEL BİR OYUNCU HALİNE GELDİ"

Bakan Bolat, AA muhabirine, hizmet ihracatı ve bilişim sektörünün payına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl en çok hizmet ticareti fazlası elde eden 5'inci ülke olduğunu vurgulayan Bolat, bu alandaki başarıya dikkati çekti. Ülkenin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,1 daha fazla hizmet ihracatı yaptığını aktaran Bolat, bu yılın ocak-nisan dönemindeki ihracatın ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artarak 30 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bolat, bu başarıda ihracatçıların kararlılığının, Türkiye'nin hizmet sunum ve insan kaynakları altyapısındaki gelişmişliğinin büyük rol oynadığına işaret ederek Bakanlıkça uyguladıkları destek programlarının da buna katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin hizmetler alanında küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Her yıl hedeflerimizi aşarak hizmet ihracatında yeni rekorlara imza attık. Bundan sonraki süreçte de hizmet ihracatçılarımızla çalışarak ülkemizin geleceğine katkılarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Ülke refahına net katkı veren hizmet ihracatımız son 10 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir performans göstererek yükselişini sürdürüyor. Hizmet ihracatımızın bu yıl 121 milyar dolarlık rekora ulaşması öncelikli hedefimiz olup, bu hedef doğrultusunda firmalarımıza desteklerimiz artarak devam edecektir."

HİZMET İHRACATINA BU YIL 7,3 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLECEK

Sağlık turizminden lojistiğe, bilişimden dizi ve filme, eğitimden teknik müşavirliğe, yolcu taşımacılığından ulaştırma ve altyapı hizmetlerine, yönetim danışmanlığından gastronomiye, yeşil hizmetlerden konaklama ve fuarcılığa kadar geniş bir yelpazede firmalara verdikleri desteğin bugüne kadar toplam 15 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Bolat, bu yıl hizmet ihracatına 7,3 milyar lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

Bolat, "Bakanlığımızca hizmet ihracatının artırılması amacıyla uygulanan nakdi desteklerin yanı sıra hükümetimizce de çeşitli finansman ve vergisel avantajlar uygulanarak ülkemizin hizmet ihracatı destekleniyor. Hizmet ihracatçılarımızın başarılarıyla hedeflerimize her yıl yeni rekorlar gerçekleştirerek ulaşacağımıza inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

"FİRMALARA SAĞLANAN KAYNAKTAN EN FAZLA YARARLANAN SEKTÖR BİLİŞİM"

Küresel bilişim hizmetleri ihracatının geçen yıl 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirten Bolat, sektörün dünya genelinde büyük bir ivme yakaladığını anlattı.

Bolat, Türkiye'nin sektördeki bu dönüşümün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek "Türkiye'nin hizmet ticareti içinde bilişim sektörü, en dinamik ve gelecek vadeden alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bilişim ihracatımız geçen yıl itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı, bu yıl yüzde 10'luk büyümeyle 5,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu başarının arkasında güçlü teknoloji ekosistemimiz, yetenekli insan kaynağımız ve Avrupa ile Asya arasında yer alan stratejik konumumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bilişim sektöründe yazılım, dijital oyun, blok zincir, yapay zeka, siber güvenlik ve telekomünikasyon gibi alanlara özel destek mekanizmaları oluşturduklarını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın bu politikaları, Türkiye'nin dijital teknolojiler alanında bölgesel bir merkez haline gelmesinde büyük rol oynuyor. Amacımız yalnızca sektörümüzün küresel ölçekte varlık göstermesi değil, aynı zamanda dünya çapında rekabetçi ve etkili bir oyuncu olmasıdır. 2012'den bu yana hizmet sektöründe uluslararasılaşmayı hedefleyen firmalara kaynak sağlıyoruz ve bu kaynaklardan en fazla faydalanan sektör bilişimdir."

"SAVUNMA SANAYİSİNDE BAŞARI İÇİN İŞBİRLİKLERİ DE ÖNEMLİ"

Bolat, Türk savunma sanayisinin dış pazardaki bilinirliği ve güvenilirliğinin son dönemde gerçekleşen ihracat ve imzalanan anlaşmalarla geliştiğini dile getirerek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Romanya gibi birçok pazara yönelik insansız hava aracı (İHA) sistemleri, ATAK helikopteri, deniz platformları, radar ve kara sistemleri ihracatının dikkati çektiğini belirtti.

Endonezya ile imzalanan 48 savaş uçağı KAAN ihracatı ve İspanya'ya Hürjet satışı anlaşmalarının, savunma ve havacılık sanayisindeki başarıyı gösterdiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 180'in üzerinde ülke ve bölgeye savunma, havacılık ürünü ihraç ettiğini gururla hatırlatmak istiyorum. Savunma ve havacılık ihracatımızda sürdürülebilir başarı için yalnızca ürün satmanın yeterli olmadığını, teknoloji ve know-how (bilgi birikimi) transferinin yanı sıra altyapı ve eğitim işbirliklerinin önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi stratejik bölgelerde sadece ürün değil, aynı zamanda üretim altyapısı, yazılım ve eğitim desteği sağlayarak kalıcı bir savunma sanayisi ekosistemi kurma potansiyelinin bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Savunma ihracatımız arttıkça yazılım, eğitim, bakım ve onarım, modernizasyon, lojistik, sigorta, bankacılık gibi alanlarda önemli gelir elde etme imkanımız olacaktır." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat sektör ömer bolat
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