FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye bu zammı bekliyor! Uzman isim konuştu: "Faiz indirimini konuşmak için muhtemelen erken"

Türkiye bu zammı bekliyor! Uzman isim konuştu: "Faiz indirimini konuşmak için muhtemelen erken"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla yaklaşırken Türkiye'nin odağı asgari ücret zammında. 2023 sonunda 10 işçiden 6'sı asgari ücretin yüzde 20 fazlasının altında çalışıyordu. IMF uzmanı Jim Walsh, faiz indirimi için henüz erken olduğunu bunun için asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye bu zammı bekliyor! Uzman isim konuştu: "Faiz indirimini konuşmak için muhtemelen erken"

Türkiye'nin odağı yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde asgari ücrete gelecek zamda. Yıllık enflasyon baz alınarak arttırılacak asgari ücretten milyonlarca insan etkilenecek. 2023 yılının sonunda Türkiye’de 10 işçiden 6’sı asgari ücretin yüzde 20 fazlasının altında çalışıyordu. Bu oran 20 yıl önce 10 kişide 4 civarındaydı. 2024 yılının son aylarına girerken bu oran nasıl olacak merak merak konusu.

iStock-1316052809

"FAİZ İNDİRİMİNDEN BAHSETMEK İÇİN MUHTEMELEN ERKEN"

IMF Dünya Bankası'nın Washington'daki yıllık toplantısında konuşan Jim Walsh, ardışık enflasyonun hala yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, faiz indiriminden bahsetmenin "muhtemelen erken" olduğunu ifade etti.

Ankara, 2024 başında yüzde 49'luk bir zam yapmıştı. Walsh, Aralık ayında açıklanacak 2025 yılına ait asgari ücret zammının ne kadar olacağını açıklanılmasının beklendiğini söyledi. Walsh, asgari ücrete 2024 başında yapılan zammın ilk çeyrekte enflasyonu keskin bir şekilde yükselttiğini söyledi.

iStock-1427645434

"YAPMALARI GEREKENİN FARKINDALAR"

Walsh konuya ilişkin, "Bu yıl bunun olmamasını umuyoruz, çünkü yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirlemek enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır" dedi. Sözlerine "Yetkililerin yapması gereken bir değiş tokuş var ve bunun oldukça farkındalar." şeklinde devam etti.

iStock-1778859230

"DEVLET DESTEĞİ SUNULMALI"

Walsh, Ankara'nın düşük gelirli hanelere nakit transferleri yoluyla destek sağlayacak sosyal programlar geliştirmesi gerektiğini, devlet desteğini daha iyi hedefleyerek düşük ücretli çalışanların gelirlerini artırmaya odaklanmasının önemli olduğunu belirtti.

RAPORLARDA DA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Uzmanlar, ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin piyasa beklentisinin yüzde 25 civarında olduğunu, yabancı kurumların da bu oranı raporlarında kaydettiğini aktardı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon IMF
En Çok Okunan Haberler
Ankara Tusaş'ta patlama ve silah sesleri!

Ankara Tusaş'ta patlama ve silah sesleri!

3 partiden 32 vekil istifa edecek iddiası

3 partiden 32 vekil istifa edecek iddiası

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi

Üç gün önce indirim, üç gün sonra zam

Üç gün önce indirim, üç gün sonra zam

'Ersin'e var Ersün'e yok' Emekli olamıyor! Kendine dava açtı

'Ersin'e var Ersün'e yok' Emekli olamıyor! Kendine dava açtı

Fabrikada çalışırken hobi olarak başladı, 6 ay sonrasına sipariş alıyor

Fabrikada çalışırken hobi olarak başladı, 6 ay sonrasına sipariş alıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.