Türkiye bu zammı bekliyor! Uzman isim konuştu: "Faiz indirimini konuşmak için muhtemelen erken"

Türkiye'nin odağı yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde asgari ücrete gelecek zamda. Yıllık enflasyon baz alınarak arttırılacak asgari ücretten milyonlarca insan etkilenecek. 2023 yılının sonunda Türkiye’de 10 işçiden 6’sı asgari ücretin yüzde 20 fazlasının altında çalışıyordu. Bu oran 20 yıl önce 10 kişide 4 civarındaydı. 2024 yılının son aylarına girerken bu oran nasıl olacak merak merak konusu.

"FAİZ İNDİRİMİNDEN BAHSETMEK İÇİN MUHTEMELEN ERKEN"

IMF Dünya Bankası'nın Washington'daki yıllık toplantısında konuşan Jim Walsh, ardışık enflasyonun hala yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, faiz indiriminden bahsetmenin "muhtemelen erken" olduğunu ifade etti.

Ankara, 2024 başında yüzde 49'luk bir zam yapmıştı. Walsh, Aralık ayında açıklanacak 2025 yılına ait asgari ücret zammının ne kadar olacağını açıklanılmasının beklendiğini söyledi. Walsh, asgari ücrete 2024 başında yapılan zammın ilk çeyrekte enflasyonu keskin bir şekilde yükselttiğini söyledi.

"YAPMALARI GEREKENİN FARKINDALAR"

Walsh konuya ilişkin, "Bu yıl bunun olmamasını umuyoruz, çünkü yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirlemek enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır" dedi. Sözlerine "Yetkililerin yapması gereken bir değiş tokuş var ve bunun oldukça farkındalar." şeklinde devam etti.

"DEVLET DESTEĞİ SUNULMALI"

Walsh, Ankara'nın düşük gelirli hanelere nakit transferleri yoluyla destek sağlayacak sosyal programlar geliştirmesi gerektiğini, devlet desteğini daha iyi hedefleyerek düşük ücretli çalışanların gelirlerini artırmaya odaklanmasının önemli olduğunu belirtti.

RAPORLARDA DA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Uzmanlar, ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin piyasa beklentisinin yüzde 25 civarında olduğunu, yabancı kurumların da bu oranı raporlarında kaydettiğini aktardı.