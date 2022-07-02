Türkiye'de bir ilk! Bursa'da açılışı yapıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Nestle Health Science firmasına ait Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikasının açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Wacirz, Nestle'nin 186 ülkede 150 yılı aşkın süredir, Türkiye'de ise 116 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Wacirz, "Ortak değer yaratma" anlayışıyla bireyler ve ailelere, topluluklara fayda sağlayacak çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti.

Son yıllarda Nestle'nin AR-GE gücünü, Türkiye'de yerli üretim yapmaya yönlendirdiklerini ve uzun dönemli iş stratejilerinde yerlileşmeye odaklandıklarını belirten Wacirz, "Nestle'nin global birikimini ve bilimsel araştırma gücünü Türkiye'ye taşıyacak adımlarla, yerel ham madde kullanarak üretim yapabileceğimiz yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, Nestle'nin küresel çapta en dinamik iş birimlerinden Nestle Health Science'ın Türkiye'ye kazandırdığı ilk enteral beslenme fabrikasını açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"FABRİKAMIZA YAPTIĞIMIZ YATIRIM TUTARI 433 MİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Nestle Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz da Nestle Health Science'in, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığının "Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı" kapsamında ürünlerinin yerlileştirilmesi çalışmalarını iki yıl önce başlattığını hatırlattı.

Yerlileşmenin ilk adımı olarak Balıkesir'de sözleşmeli üreticide üretilen enteral beslenme ürünlerini Mart 2021'de piyasaya sunarak Türkiye'de bu alanda yerlileşen ilk şirket olduklarını aktaran Yaz, şunları kaydetti:

"Nestle'nin Bursa Karacabey üretim yerleşkesinde bulunan fabrikamız, Türkiye'de yerli üretim yapmak için enteral beslenme alanına özel inşa edilmiş ilk fabrika olması açısından büyük önem taşıyor. Halihazırda faaliyete geçen ve ilk ürünlerini hasta ve sağlık profesyonelleriyle buluşturan, yıllık 9 bin ton üretim kapasitesine sahip Nestle Health Science fabrikası, gelecek yıl gerçekleştirilecek kapasite artışıyla iki kat üretim hacmine ulaşacak. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı teşvikle hayata geçirdiğimiz fabrikamıza yaptığımız yatırım tutarı 433 milyon liraya ulaştı. Mayıs 2022'de ilk onaylı ürünlerimizi doktor ve hastaların hizmetine sunduğumuz fabrikamızda, önümüzdeki sene toplam 8 farklı ürün grubuna ait 29 enteral beslenme ürünü üretilecek. Böylelikle Nestle Health Science Türkiye'nin enteral beslenme ürünleri üretiminin yüzde 63'ü Türkiye'de yapılacak. Fabrikamız, üstün teknolojisi ve güçlü altyapısıyla, Nestle Health Science'ın ürün geliştirme üssü olmaya aday konumda."

FABRİKA SIFIR ATIK ÇERÇEVESİNE UYGUN TASARLANDI

Nestle, Türkiye'deki beşinci fabrikasını Bursa Karacabey'de hizmete açtı. İsviçre merkezli Nestle'nin iş birimlerinden biri olan Nestle Health Science çatısı altında üretime başlayan fabrika aynı zamanda Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Firmanın beslenme alanındaki 150 yılı aşkın sürelik birikimini bilimsel deneyimiyle birleştirerek sağlıkta beslenme alanında hizmet veren Nestle Health Science, Türkiye'de yerli ve milli üretim yapmak üzere açılan ilk enteral beslenme fabrikasıyla önemli bir yatırıma daha imza atmış oldu. Nestle'nin "2050'de Net Sıfır" taahhüdü doğrultusunda, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun şekilde tasarlanan Nestle Health Science Karacabey fabrikası tüm süreçlerinde sıfır atık ve karbon emisyonu azaltımı hedefleriyle çalışacak.

Solar enerji panelleri kurulan Nestle Health Science Karacabey fabrikasındaki enerji kullanımının büyük bölümü güneş enerjisinden elde edilecek. (AA)

