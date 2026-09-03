Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye’de değerli eşyaların güvenli şekilde saklanmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirildi. Taşınabilir ve yüksek güvenlikli olarak geliştirilen mobil hizmetle kasalar, zırhlı VIP araçlar ve emekli polis ile askerlerden oluşan güvenlik ekibi eşliğinde kullanıcıların adreslerine ulaştırılıyor. Sistem kapsamında kullanıcılar kasalarının konumunu anlık olarak takip edebiliyor.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEDİLER

Sistemin kurucusu emekli emniyet müdürü Yesugay Aksakal, sistemi geliştirmeden önce İngiltere, Almanya ve Hong Kong’daki değer muhafaza merkezlerini incelediklerini belirtti.

Bu merkezlerdeki uygulamalardan yola çıkarak daha teknolojik bir değer muhafaza merkezi oluşturduklarını ifade eden Aksakal, amaçlarının kullanıcıların değerli eşyalarının güvenlik koşullarda saklandığından emin olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

TESİS 7/24 KONTROL ALTINDA

Değerli eşyalar, önemli belgeler ve koleksiyonların muhafaza edildiği sistemde güvenlik önlemleri ön planda tutuluyor. Yetkililerin aktardığına göre tesis tamamen zırhlı yapıda bulunurken merkez alarm sistemleri ile 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor. Sistem özel olarak geliştirilen bir yazılımla hizmet veriyor.

Öte yandan ihtiyaçlarına göre günlük, haftalık, aylık veya yıllık kiralama seçenekleri sunulurken, ihtiyaç duyulan kasa boyutuna göre de planlama yapılabiliyor.

KASA ZIRHLI ARAÇLA ADRESE GETİRİLİYOR

Show Tv'de yer alan habere göre; geleneksel kasa hizmetlerinden farklı olarak sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri kasanın taşınıılabilir olması. Mobil kasa hizmetinden yararlanan kişilerin adreslerine zırhlı VİP araçlarla ulaşılıyor. Operasyonlarda deneyim sahibi personel görev yapıyor.

Yetkili Emre Yeşilyurt, sistem bünyesinde 1008 sabit kasanın bulunduğunu belirterek kasaların açılabilmesi için kullanıcılardaki anahtar ile merkezde bulunan ana anahtarın eşzamanlı olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.