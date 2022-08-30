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Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...

30.08.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen Türk madencilik şirketi Koza Altın, Kaymaz'da 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurmasının ardından bir ilimizden daha müjdeli haber geldi. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde altın ve gümüş rezervinin bulunduğu alanda yürütülen sondaj ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 1,2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde altın ve gümüş rezervinin bulunduğu alanda yürütülen sondaj ve inşaat çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali ile Mollakara köyündeki çalışmaları inceledi.

Milletvekili Çelebi, AA muhabirine, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çok büyük yatırım yaptıklarını söyledi.

AA-20220829-28756278-28756273-AGRIDA_ALTIN_VE_GUMUS_REZERVININ_OLDUGU_BOLGEDEKI_TESIS_CALISMALARI_SURUYOR

20 TON ALTIN VE 3,5 TON GÜMÜŞ

Piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 3,5 ton gümüşün bölgede bulunduğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"İki yıl önce 2 bakanımız ve grup başkanvekilimiz ile burada temel attık. Önümüzdeki sene inşallah bu işletmenin temelini atıp ve aynı zamanda 2023 itibarıyla da burada bir tesisin açılmasını düşünüyoruz. Bu hem bölge hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Daha önce terörün kol gezdiği bölgede, şu an da ekonomik anlamda hamdolsun çok büyük bir girdimiz var. Tesis yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacak. Bunları yer altından çıkarıp ülke ve bölge ekonomisine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bölgede 37 tane sondajın yapılması lazım. Şu ana kadar 27 sondaj yapılmış. Geri kalanda eylülün ortasına kadar bitecek. Ondan sonraki süreçte tesislerin temel atma çalışmalarımız bu bölgede devam edecek."

Çelebi, aynı bölgede 50 derecelik jeotermal su kaynağının olduğunu belirterek, 1000 dekar alan üzerinde seracılık yapmak isteyen bir şirketin de olduğunu ve yatırımcıyı desteklediklerini anlattı.

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500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kaymakam Karali ise bölgede 500 kişinin istihdam edilebileceğini aktardı.

Karali, bölgede yaklaşık 3 bin dönümü içeren bir altın tesisi kurulması üzerine çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Geçen sene cevher oranının ortaya çıkarmak için sondaj analizleri yapıldı. Bu sene de tesis alanının kurulacağı bölgede inşaat sondaj analizleri yapılıyor. İnşallah bu çalışmalar bittiğinde de Koza Altın İşletmeleri burada temelini atarak çalışmaya başlayacak. Burada ilk aşamada 20 bin ton civarında bir altın rezervi olduğu öngörülüyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Altın Gümüş rezerv
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