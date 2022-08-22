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Türkiye'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklattı! İşte bulunduğu alan...

22.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen Türk madencilik şirketi Koza Altın, Kaymaz'da 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurmuştu. Potansiyel rezervin 1 yıl içerisinde çıkarılarak, Türkiye ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Yaklaşık değeri 500 milyon liranın üzerindeki rezervin ortaya çıkarılması için açık ocak çalışmalarına başlandı.

Türkiye'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklattı! İşte bulunduğu alan...

Türkiyedeki altın arayışlarında büyük rezervler haberleri gelmeye devam ediyor. Bilecikin Söğüt ilçesinde 3,5 milyon ons, Ağrı da ise 20 ton altın rezervi bulunmasının ardından bu kez güzel haber Eskişehirden geldi. Koza Altın, Eskişehirin Kaymaz köyündeki madende 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.

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Şirketten, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflendiği belirtilerek, şöyle denildi:

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"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.

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Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."

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ALTIN 1 YILDA ÇIKARILACAK

Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.

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Öte yandan Kaymaz Mahallesi’ne yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün iştiraklerinden Gübretaş´a ait altın arama sahasında da 2 yıl önce 3 milyon 500 bin ons'luk altın rezervi tespit edilmişti. (DHA)

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ÇANAKKALE'DE 80-100 MİLYAR DOLAR ALTIN VAR

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretim yapan bir madeni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Altın Rezervi Eskişehir
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