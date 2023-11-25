Türkiye'de düğün turizmi başladı! Akın akın geliyorlar: Milyon dolarları bulan harcamalar...

Show TV'de yer alan habere göre, Dünya zenginlerinin son modası Türkiye'de düğün yapmak oldu. Lüks, şatafat, ziyafet ve eğlencenin merkezi olan Türkiye, zenginlerin ilgi odağı konumuna gelmiş durumda.

"TÜRKİYE DOĞU İLE BATININ BİR SENTEZİ"

Türkiye'ye düğünleri için gelen bir Hintli çift, "İtalya, Fransa ve Yunanistan da seçenekler arasındaydı. Fakat biz tercihimizi Bodrum'dan yana kullandık. Doğu ile Batının çok güzel bir sentezi burası. Biz Hintli ailelere göre de oldukça uygun. En önemli özelliği de misafirperverliği." ifadelerini kullandı.

BU DÜĞÜNLERİN MALİYETİ BOĞAZ MANZARALI BİR DAİRE FİYATINDAN FAZLA!

Organizatörler düğün organizasyonları için yapılan harcamaların son derece pahalı olduğunu belirtti. Organizatör Duygu Kuşkulu, boğaz manzaraları bir daire fiyatını geçen harcamalar yapıldığını belirterek, "Misafirlerin harcama kapasitelerine göre genelde dünyanın her yerinden gelen oluyor. Bu gelen kişilerin sadece uçak masraflarını saysak dahi milyon dolarlara ulaşan rakamlar ortaya çıkıyor. Üzerine konaklama, dekor, yemekler de eklenince harcamalar milyon dolarları buluyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.

27 FARKLI FİRMA, 1200 ÇALIŞAN...

Bu düğün organizasyonlarında yapılan harcamalar sayesinde birçok farklı sektörden onlarca firme ve binlerce kişinin iş imkanı bulduğu belirtiliyor.

Organizatör Kuşkulu, çalışmaların aylar sürdüğünü ifade ederek, "Bu düğünde 27 ayrı tedarikçi firma var ve 1200 kişi ekmek yiyor. Buraya düğüne katılan kişilerin çoğu Antalya, Kapadokya ve İstanbul gibi şehirlere de turistik seyahatler düzenliyor." dedi.





