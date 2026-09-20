Türkiye'de en çok kazandıran meslekler belli oldu

Türkiye'de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu. Zirve aylık ortalama 450 bin lira kazançla noterliğin. Peki listenin geri kalanında hangi meslekler var? İşte detaylar...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Boğaziçi Enstitüsü'nün 7 araştırmacıyla bir yılı aşkın süren çalışmasında 1300'ün üzerinde meslek incelendi. Resmi maaş raporları ve istihdam sağlayan firmaların verileri karşılaştırıldı.

BİRİNCİ SIRADA NOTERLİK

Türkiye'de en çok kazandıran mesleklerin başındaysa aylık ortalama 456 bin lirayla noterlik bulunuyor. Peki yüksek geliriyle dikkat çeken noterliğe giden yolda hangi şartlar var? Bunun için önce hukuk fakültesini bitirmek, ardından avukatlık stajını tamamlayarak ruhsat ve sonra da noterlik belgesi alındığı belirtildi. Boş olan noterliklere yapılan başvuruları Adalet Bakanlığı değerlendiriyor ve atama yapılıyor.

HEMEN ARKASINDAN PİLOTLUK GELİYOR

Noterliği aylık 350 bin liralık ortalama gelirle pilotluk, onu da 348 bin lirayla yazılım mühendisliği izliyor.

Listenin devamındaysa sigorta uzmanlığı, avukatlık, eczacılık ve doktorluk var. Yönetim danışmanlığı, mali müşavirlik ve petrol mühendisliği de listenin 8, 9 ve 10. sırasında yer aldı.