Türkiye'de geçen yıl 262 bin 898 parti ürün denetlendi

Malların serbest dolaşımı ve güvenli ürüne erişim için çağın gereklerine uygun, dinamik ve güçlü ürün güvenliği mevzuatı önem taşıyor. Bu mevzuatın kararlılıkla uygulandığı denetim sistemlerinin varlığı da kritik bir konumda yer alırken, bu doğrultuda kamu kurumları, ürün güvenliğini teminat altına almak amacıyla kapsamlı düzenleme ve denetimler gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ürünlerin güvenli olup olmadığına yönelik incelemeler, ithalat aşamasındaki ürün güvenliği denetimleri ve iç piyasada yapılan piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla sürdürülüyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kurum ve kuruluşunun katılımıyla yapılıyor. Bu kapsamda Bakanlık, söz konusu kuruluşların 2024 yılı piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini bir raporda bir araya getirdi.

AA muhabirinin söz konusu rapordaki bilgilerden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl denetlenen ürün partisi sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 artışla 262 bin 898 oldu.

Denetlenen ürün partilerinden 13 bin 520'si uygunsuz bulundu, bu ürünler için 1 milyar 825 milyon 622 bin 152 lira para cezası uygulandı.

GIDA DENETİMDE İLK SIRADA

En fazla parti ürünü denetleyen kurum 128 bin 735 ile Tarım ve Orman Bakanlığı olurken, bu kurumu 64 bin 16 ile Sağlık Bakanlığı izledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre denetlenen ürün partisi sayısını en fazla artıran kurum ise yüzde 74 ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü oldu. Bu kurumu denetimlerini yüzde 42 artıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı takip etti.

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, 65 bin 600 ile en fazla denetlenen ürün grubunu oluşturdu. Bunu 55 bin 564 ile kimyevi ve organik gübreler, 52 bin 505 ile biyosidal ürünler (hijyen amacıyla zararlı organizmaları uzaklaştıran ürünler) ve 13 bin 929 ile asansörler takip etti. Hazır beton dışındaki yapı malzemeleri, elektrikli ekipmanlar, yem, hazır ambalajlı ürünler de 2024 yılında en çok denetlenen diğer ürün grupları arasında yer aldı.

Denetimlerde uygunsuz bulunan 13 bin 520 ürün partisinden 4 bin 21'i "risk taşıyan", 213'ü "ciddi risk taşıyan", 9 bin 286'sı ise etiket, işaret gibi eksiklikleri bulunan "diğer" uygunsuz ürün grubunda sınıflandırıldı.

"Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler", "asansör" ve "kozmetik", en fazla uygunsuzluk tespit edilen ilk üç ürün grubu oldu. Bunları tıbbi cihazlar, elektrikli ekipmanlar ve makineler izledi.

Risk taşıyan ürün gruplarında ilk sırayı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, ciddi risk taşıyan ürün gruplarında motorlu araç ekipmanları, diğer ürün grupları içinde ise yine gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler aldı.

İÇ PİYASADA 45 BİN 862 İTHAL ÜRÜN DENETLENDİ

Yetkili kuruluşlarca iç piyasada denetlenen 262 bin 898 parti ürünün 45 bin 862'sini ithal ürünler oluşturdu. Denetlenen ithal ürünlerin 43 bin 992 partisi "uygun", 1870'i "uygunsuz" bulundu.

Geçen yıl denetlenen ithal ürünlerde uygunsuzluk sayısının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu, elektrikli ekipmanlar, tıbbi cihazlar, makineler, kozmetikler, telsiz ekipmanları ve enerji verimliliği ürünleri oldu.

Öte yandan, piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının denetim personeli sayısı 2024 yılında bir önceki seneye göre yüzde 22 artarak 16 bin 894 olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır