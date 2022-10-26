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Türkiye’de ilk kez denendi, işçi maliyetleri yüzde 90 düştü

26.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de ilk kez Bursa’da makine ile biber hasadına başlandı. Makine ile günde 100 ton hasat yapılırken, bu sayede işçilik maliyetinin yüzzde 90 azaldığı kaydedildi. Makine bin işçinin bir günde yaptığı hasadı 10 saatte toplamayı başardı.

Türkiye’de ilk kez denendi, işçi maliyetleri yüzde 90 düştü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde köylülerin kurduğu kooperatif yılda 100 milyona yakın ciro yaparken, Avrupa’nın son teknolojisini kullanarak işçi maliyetlerini yüzde 90 oranında düşürüyor. Çeltikçi Köyü Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, "Yılda ortalama 80 ila 100 milyon lira arasında iş yapıyoruz.

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Çiftçiye 10 bin dönüme yakın sözleşmeli ürün ektiriyoruz. Köyümüzde yılda 3 ürün alıyoruz. Çiftimize tohum, mazot, gübre ve nakit avans veriyoruz. Tamamen fabrika ile üreticiyi ortadan kaldırarak bütün köprüyü biz sağlıyoruz. Hem ihracata hem de iç piyasaya ürün yapıyoruz. Durum böyle olunca da çiftçimiz alacağı parayı biliyor, ürünleri daha değerli satılıyor.

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Bu yıl biber toplamasını elle değil makine ile yapıyoruz. Bunun Türkiye’de ilk olduğunu biliyoruz. Genelde ıspanak, fasulye, bezelye toplamalarını makineler ile yapıyoruz. Ortalama makine ile günde 80-100 ton arası ürün toplanırken bu işçiler ile yapıldığında bu sayı bin kişiyi buluyor” diye konuştu.

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Başkan Avşar, “ Bugün işçi ücretleri 200 ila 250 arasında değişiyor. Bu teknoloji paradan ve zamandan tasarruf elde ederken ürünler kaliteli bir şekilde toplanıyor” dedi.

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Bursa biber

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