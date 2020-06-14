FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'de ilk ve tek! 180 metrekarelik atölyede üretiyor

Türkiye'de ilk ve tek! 180 metrekarelik atölyede üretiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Antalya'da girişimci Muammer Şahinkaya (38), Türkiye'nin ilk ve yerli deniz otomobilini, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyesinde üretti. 2 yılda 30 otomobil ürettiklerini aktaran Şahinkaya, sırada 19 otomobil olduğunu söyledi.

İşletme fakültesi mezunu Muammer Şahinkaya, 2 yıldır Antalya'nın Döşemealtı ilçesi sanayi sitesinde Türkiye'nin ilk ve tek yerli deniz otomobilini üretiyor. Şahinkaya'nın 180 metrekarelik atölyede ürettiği ve 'Spyder' adını verdiği otomobiller, büyük ilgi görüyor. Jet-ski motorlarının takıldığı otomobillerle 100 kilometre hız yapılabiliyor. 35 ile 70 bin TL arasında satılan otomobillere ABD'den de talep geldi. Serbest Bölge'deki yat firmalarında proje uygulama üzerine çalışmalar yaptığını, sonrasında insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye karar verdiğini söyleyen Muammer Şahinkaya, "2015 yılında çalışırken evimin çatısında da otomobil üzerine modelleme çalışması yaptım. Sonrasında bir jet-ski motoru bularak bunu otomobile monte ettim. Ardından Karadeniz usulü suya indirdim ve sonrasında hayatımı bu yönde değiştirdim. Şu an bu aracı Türkiye'de ilk yapan biziz. Ciddi talep alıyoruz. Pandemiden dolayı ertelenen taleplerimiz oldu" diye konuştu.

'FARKINDALIK İÇİN BU İŞE GİRDİK VE BAŞARILI OLDUK'

2 yıl önce aracın tüm testlerinin yapılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kendilerine üretim izni verildiğini belirten Şahinkaya, "Bu araç bakanlıktan aldığımız izin doğrultusunda ve kaptan ehliyeti gerektirmiyor. Jet-ski kategorisinde bir araç. Turizme yönelik alternatif bir deniz aracı. Dünyanın herhangi bir yerinde jet-ski'yi bulabilir ve kullanabilirsiniz ama böyle bir aracı bulup kullanamazsınız. Farkındalık yaratmak için bu işe girdik ve başarılı olduk" dedi.

'3-4 HAFTA İÇİNDE TESLİM EDİYORUZ'

Jet-ski'de arka arkaya oturulurken, bu otomobilde yan yana oturulup, sohbet edilebildiğine dikkat çeken Şahinkaya, "Araçta çocuklarımızla oturup gezebiliyoruz. Ama jet-ski de böyle bir imkan yok. İleri yaştaki insanlar jet-ski'de düşme korkusu yaşıyor. Bunun içi tamamen güvenli. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Üretime başlamadan önce renklerine karar verilmesi gerekiyor. Bir aracı 3- 4 hafta içerisinde teslim ediyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyadan görüp, araç için ABD'den talepte bulunanlar olduğunu da söyleyen Muammer Şahinkaya, şunları kaydetti:
"Genellikle yurt içine çalışıyoruz ama yavaş yavaş yurt dışından da talep gelmeye başladı. Şimdilik 180 metrekarelik atölyede üretiyoruz ama gelecekte bu alan bize yetmeyecek. Ayrıca Türkiye'de daha önce yapılmamış olan ve projesi hazır 4- 5 çalışmamız bulunuyor. Bunları şimdilik söylemezsek daha iyi olur. Sürpriz olsun. Bugüne kadar 30 otomobil ürettik. 7 araç daha üreteceğiz. Ayrıca ertelenen 12 siparişimiz var. Tekne yapımında kullanılan, elyaf ve polyester karışımı olan fiber malzeme kullanıyoruz. Müşterilerimiz jet-ski'lerini getirdiği zaman motorunu bizim yaptığımız otomobile aktarıyoruz. Jetlerin kabuklarını ise kendilerine iade ediyoruz. Böyle bir üretimde alıcıya otomobil 35 bin TL'ye mal oluyor. Jet-ski'leri yoksa ve anahtar teslim araç istedikleri zaman bu rakam 60- 70 bin arasında değişiyor. Tabi ki jetin yaşına bağlı olarak fiyatlarda oynama olabiliyor. Şu ana kadar 110 ve 130 beygir olmak üzere 2 çeşit motor taktık. 110 beygirde kara hızıyla 80 kilometre hıza çıkabiliyoruz. 130 beygirde ise 100 km hız yapabiliyor. Bizim hedeflerimiz büyük."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Hibe desteği 65 bine çıktı! Başvurular başladıHibe desteği 65 bine çıktı! Başvurular başladı
İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Hibe desteği 65 bine çıktı! Başvurular başladı

Hibe desteği 65 bine çıktı! Başvurular başladı

Maaş ve masai alacaklarıyla ilgili Yargıtay'dan flaş karar

Maaş ve masai alacaklarıyla ilgili Yargıtay'dan flaş karar

Ekmeğe yüzde 9 zam

Ekmeğe yüzde 9 zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelli vatandaşlar için hibe desteği! Başvurular başladı

Hibe desteği 65 bine çıktı! Başvurular başladı

Maaş ve masai alacaklarıyla ilgili Yargıtay'dan flaş karar

Maaş ve masai alacaklarıyla ilgili Yargıtay'dan flaş karar

Bakan Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

Bakan Selçuk'tan işten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

İşten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

SPK'den iki tebliğde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK'den iki tebliğde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de üretildi! Ateş, solunum ve öksürük sayısını ölçebiliyor

Türkiye'de üretildi! Ateş, solunum ve öksürük sayısını ölçebiliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.