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Türkiye'de posta sektörünün gelirleri geçen yıl 126 milyar lirayı aştı

Türkiye'de e-ticaretteki artış posta sektörünün büyümesine katkı sağlarken, sektörün gelirleri 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 88,96 artarak 126,04 milyar lirayı buldu.

Türkiye'de posta sektörünün gelirleri geçen yıl 126 milyar lirayı aştı

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2024 Yılı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, sektörde 25'i ulusal, 37'si bölgesel olmak üzere toplam 62 hizmet sağlayıcı faaliyet gösteriyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki başlık altında ele alınıyor.

Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinde sayının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olması dikkati çekiyor. Geçen yıl posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı yaklaşık 1,4 milyarı buldu. Bu rakam 2020'de 810,6 milyon, 2021'de 920,4 milyon, 2022'de 1,1 milyar, 2023'te 1,3 milyar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu artışın, e-ticaretteki büyümenin Türkiye'nin posta pazarına pozitif katkı sağlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Geçen yıl söz konusu gönderilerin yüzde 78'inin 2 kilogramın altında olduğu hesaplandı.

Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor.

HABERLEŞME GÖNDERİLERİ

Ülkede posta sektöründe geçen yıl gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28,22 gerileyerek 269,37 milyon oldu. Söz konusu rakam 2020'de 313,7 milyon, 2021'de 647,3 milyon, 2022'de 576,7 milyon, 2023'te 375,3 milyon olarak kaydedilmişti.

Bu kapsamdaki gönderilerin yüzde 81'inin 0-20 gram aralığında olduğu belirlendi.

SEKTÖR GELİRLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların gelirleri ise 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 88,96 artarak 66,7 milyar liradan 126,04 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl haberleşme gönderilerinden 18,35 milyar lira, kargo gönderilerinden yaklaşık 106,9 milyar lira gelir elde edildi.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ AZALDI

Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçede de artış oldu.

Bu kapsamda 2023'te posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım tutarı 8 milyar 630 milyon lira civarındayken, bu rakam 2024'te 12 milyar 729 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2023'te 116 bin 277 kişi olan posta sektöründe çalışan sayısı geçen yıl 122 bin 293'e yükseldi.

Posta sektöründeki kullanıcı şikayetleri ise son yıllarda azalış kaydetti. 2023'te bu alanda 12 bin 870 şikayet gelirken, söz konusu sayı geçen yıl 6 bin 510 olarak kayıtlara geçti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla 25'i ulusal, 37'si bölgesel olmak üzere toplam 62 posta hizmet sağlayıcısı faaliyet göstermekteydi.
  • Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin sayısı, 2023'te yaklaşık 1,3 milyar olarak kaydedilmişti ve bu rakamın yıllar itibarıyla artış gösterdiği belirtilmişti.
  • 2023'te haberleşme gönderilerinin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 28,22 azalarak 269,37 milyon olmuştu.
  • Sektörde hizmet sağlayıcıların gelirleri, 2024'te yüzde 88,96 artarak 126,04 milyar liraya yükselmişti.

  • Posta sektöründeki kullanıcı şikayetlerinin sayısı, 2023'te 12 bin 870 iken 2024'te 6 bin 510 olarak kayıtlara geçmişti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret gelir
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