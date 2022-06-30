Türkiye'de şoke eden yangınlar! Neredeyse her gün haber geliyor...

Türkiye iklim değişikliğinin etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşıyla baş gösteren navlununda ciddi sorunların gölgesinde 2022 sezonu hasadı başladı. Üretiminin yanı sıra ithal ettiği buğdayı da işleyip ihraç eden Türkiye’de bu yıl 19 buçuk milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Yani geçen yıla oranla, 2 milyon ton fazla buğday hasat edilecek.

Dünya, buğday kriziyle mücadele verirken, Türkiye'nin belirli bölgelerindeki buğday tarlalarının yanması, akıllarda soru işaretine neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda Batman'da 200 dönüm buğday elektrik tellerindeki kıvılcımlardan dolayı çıkan yangında küle döndü. Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında ise 40 dönüm buğday tarlası kül oldu. Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

TRAKYA’DA PEŞ PEŞE YANGINLAR

Gıda üretiminde önemli bir yere sahip olan Trakya bölgesinden üzücü haberler ise peş peşe geldi. Geçtiğimiz haftalarda Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yine tarlanın içinden geçen elektrik telleri nedeniyle 300 dönümlük ekili buğday tarlası kül oldu. 27 Haziran Pazartesi günü ise Edirne'de Sinanköy ile Çömlekakpınar köyleri arasındaki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı. Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 10 kişiye ait 150 dönüm alana yayılan alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Dün de Ergene ilçesinde saman yüklü traktör römorkundan çıkan yangında 80 dönüm buğday ekili alan yandı. Saman balyaları yüklü traktör römorkunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede römorku sardı. Havanın rüzgârlı olması nedeniyle alevler kısa sürede ekili buğday tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 80 dönümde ekili buğday tarlası küle döndü. Jandarma ekipleri tarlada incelemede bulunduktan sonra yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son olarak bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Yangın, İstanbul ve Tekirdağ itfaiyelerinin ortak çalışması sonucu daha da büyümeden kontrol altına alındı.

ADIM ADIM GIDA KRİZİNE

Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgali enerji ve gıda sektörlerini olumsuz etkiledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarımda yüksek girdi maliyetlerinin küresel gıda piyasalarında yaşanan sıkıntıların daha uzun sürmesine neden olabileceğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna dünyanın buğday ambarlarının başında geliyor. Rusya yılda yaklaşık 30 milyon ton buğday ihracatı yapıyor. Ukrayna ise 20 ila 25 milyon ton arasında. Krizin büyümesinin en önemli nedenlerinden biri tedarik krizi. Ancak iki ülke arasında yaşanan savaş, buğday fiyatlarını sert bir şekilde yükseltti. Rusya Ukrayna savaşıyla kapanan limanlar, ihracat krizini tetikleyerek yeni bir krizin kapısını aralıyor.

BUĞDAY KORİDORU İÇİN ADIM ATILDI

Ülkeler ise soruna çare ararken Türkiye kritik olacak bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi için oluşturulması planlanan ‘tahıl koridoru’na ilişkin, "İstanbul'da bir harekât merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var" dedi.

Son dakika gelen habere göre ise Rus haber ajansları, Rusya'nın tahıl koridorunu açmak için Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan askerlerini çektiğini belirtti.



