Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağının açıklanmasının ardından anlaşma bugün imzalandı. Anlaşma kapsamında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz Bulgaristan'a satılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde gerçekleşen törende Türkiye adına imzayı BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma 3 Ocak'ta imzalanacak" ifadelerini kullanmıştı.



