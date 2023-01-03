FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

03.01.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye'den Bulgaristan'a doğal gaz satışı! Anlaşma imzalandı

Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağının açıklanmasının ardından anlaşma bugün imzalandı. Anlaşma kapsamında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz Bulgaristan'a satılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde gerçekleşen törende Türkiye adına imzayı BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

AA-20230103-29901152-29901147-ENERJI_VE_TABII_KAYNAKLAR_BAKANI_DONMEZ_BULGARISTANDA

BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak. Anlaşma 3 Ocak'ta imzalanacak" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurduEmekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu
Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyorHesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor
Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddiaVergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Türkiye doğal gaz

En Çok Okunan Haberler

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu

2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.