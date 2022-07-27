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Türkiye'den Bulgaristan'a flaş vize kararı! Turistler Edirne’ye akın etti

27.07.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Bulgaristan vatandaşları için önemli bir karara imza attı. Resmi Gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı. Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı.

Türkiye'den Bulgaristan'a flaş vize kararı! Turistler Edirne’ye akın etti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Bulgaristan vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı. Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti.

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Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgar vatandaşların Türkiye'ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostanpazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan Bulgar turistlerin Edirne'ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi. Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.

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"GÜNE GÜZEL HABERLE BAŞLADIK"

Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Karageorgiev, daha fazla gelip alışveriş yapılabileceğini belirtti.

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"AĞUSTOS AYINDA BULGARLAR AKIN AKIN GELMEYE BAŞLAYACAK"

Açıklanan karardan mutlu olduklarını belirten esnaf İbrahim Halil Özer, "Bulgar turistler gelmeye başladı. Özellikle gurbetçi gelişleri bittiği zaman akın akın Bulgar turistler gelmeye başlayacak. Ağustos ayında Bulgarlar akın akın gelmeye başlayacak" dedi.

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Esnaf Rahmi Cömert, "Açıklanan karar bugüne kadar duyduğum en güzel kararlardan birisi oldu. Bu tarihten itibaren Bulgar turistlerin gelişleri hızlanacak ve işlerimiz de hareketlenecek" dedi

SON DAKİKA | Edirne'ye gelip alışveriş yapıp dönüyorlardı! Türkiye'den flaş Bulgaristan kararıSON DAKİKA | Edirne'ye gelip alışveriş yapıp dönüyorlardı! Türkiye'den flaş Bulgaristan kararı

Öte yandan kentteki esnafları ziyaret eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişlerde pasaport zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Alınan kararın esnafı memnun ettiğini belirten İba, Edirne ticaretinin hareketleneceğini söyledi.

Kararın açıklanmasıyla birlikte kentte tekrardan Bulgar turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

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