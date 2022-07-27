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SON DAKİKA | Edirne'ye gelip alışveriş yapıp dönüyorlardı! Türkiye'den flaş Bulgaristan kararı

27.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, Bulgaristan vatandaşları için önemli bir karara imza attı. Resmi Gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı. Döviz kurundaki artışa paralel olarak özellikle son aylarda Edirne’ye gelen Bulgar turistler, peynirden ekmeğe tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, bavullarını ve bagajlarını doldurarak geri dönüyordu.

Son dakika: Türkiye'nin Bulgaristan vatandaşlarına yönelik aldığı yeni karar dikkat çekti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla birlikte Türkiye'ye daha fazla Bulgar turistin gelmesi beklenirken, döviz girdisinin de artırılması hedefleniyor. İşte alınan yeni kararla ilgili detaylar...

SON DAKİKA | BULGAR TURİSTLER İÇİN YENİ KARAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Bulgaristan vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar yayımlandı.

1

VİZE MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı kararına göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Karar ile Türkiye'ye Bulgaristan'dan daha fazla turist gelmesi ve döviz girdisinin artırılması da hedefleniyor.

2

EDİRNE'DEN ALIŞVERİŞ YAPIP, ÜLKLERİNE DÖNÜYORLARDI

Edirne’ye gelen Bulgar turistler, peynirden ekmeğe tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, bavullarını ve bagajlarını doldurarak geri dönüyor.

3

Bulgar turistler Edirne'ye akın etti! Bavul ve bagajlar doldu taştıBulgar turistler Edirne'ye akın etti! Bavul ve bagajlar doldu taştı


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Bulgaristan Edirne Türkiye
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