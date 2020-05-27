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Türkiye'den vazgeçemeyen turistler rezervasyonlarını iptal etmek yerine öteledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde erken rezervasyonların büyük bir kısmının iptal edilmediğini belirterek, "Rezervasyonların ileri tarihe ötelenmesi turistlerin Türkiye'den vazgeçmediğini gösteriyor." dedi.

Türkiye'den vazgeçemeyen turistler rezervasyonlarını iptal etmek yerine öteledi

Doğal güzellikleri kadar tarihi ve kültürel değerleriyle de ön plana çıkan Türkiye'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kriterlere göre yapılan turizm sezonu hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

Salgın sonrası normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler doğrultusunda otellerin odaları, girişleri ve ortak kullanım alanları yeniden düzenleniyor.

Ağırladığı turist bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da otellerden plajlara, havalimanından özel servisler ve eğlence mekanlarına kadar her alanda hummalı çalışma yapılıyor.

'YENİ DÖNEMDE EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİSİ PERSONEL'

POYD Başkanı Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı kriterler kapsamında sektörün şekillendiğini, hazırlıkların buna göre yapıldığını söyledi.

Yeni dönemde sertifikasyon sistemi olduğunu belirten Atmaca, "Sağlıklı Turizm Sertifikası almak zorunlu değil ancak sadece sertifikaya sahip oteller spalarını açabilecek. Yeni dönemde en önemli konulardan birisi personel. Açıklanan genelgedeki maddenin büyük bölümünü aslında otellerde yıllardır uyguluyorduk ancak kayıt altına almıyorduk. Yeni dönemde hepsi kayıt altına alınacak." diye konuştu.

Misafir kadar personelin sosyal mesafesini korumasının da önemine dikkati çeken Atmaca, sertifikasyon programının sektöre daha hızlı hareket etmek için avantaj sağlayacağını bildirdi.

'TARİHİ YAKLAŞAN ERKEN REZERVASONLARIN KÜÇÜK BİR KISMI İPTAL EDİLDİ'

Atmaca, salgın sürecinde tüm dünyada turizm faaliyetinin durmasına rağmen farklı ülkelerden sürekli tatil için arayanların olduğunu anlattı.

Birçok yabancının Türkiye'de tatil yapmayı sevdiğini ve alışkanlık haline getirdiğini ifade eden Atmaca, şunları kaydetti:

"Yaz dönemi için rezervasyonlar genelde ileri tarih için yapılıyor. Tarihi yaklaşan erken rezervasyonların küçük bir kısmı iptal edildi, genelde tarih ötelemesi yapıldı. Önceden yapılan rezervasyonların pandemi sürecinde iptal edilmeyip ileri tarihe ötelenmesi turistlerin Türkiye'den vazgeçmediğini gösteriyor. Bir tur operatörü sahibi, ellerindeki 800 bin erken rezervasyonun az bir kısmının iptal olduğunu söyledi. Bu sektör için çok önemli."

'REZERVASYON SATIŞLARI AÇIK'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da turizm hareketinin iç pazarla kısa sürede başlayacağını söyledi.

Rezervasyonların devam ettiğini aktaran Yağcı, "Pandemi kontrol altına alınarak, uçuşların bir an önce başlaması gerekiyor. Rezervasyon satışları açık. Yurt dışından rezervasyon yapmak isteyen yabancı misafirler ilgili tur operatörleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor." dedi.

KAYNAK:AA

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