FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'den yılın ilk yarısında 973 milyon 820 bin dolarlık su ürünleri ihraç edildi

Türk su ürünleri sektörü, yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artırarak 973 milyon 820 bin dolar gelir sağladı.

Türkiye'den yılın ilk yarısında 973 milyon 820 bin dolarlık su ürünleri ihraç edildi

AA muhabirinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinden derlediği verilere göre, sektör 2023'te 1,7 milyar dolar olan ihracatını 2024'te 2 milyar 19 milyon 646 bin dolara ulaştırarak rekor kırdı.

Türk su ürünleri sektörü, bu yılın ilk yarısında ise 78 ülkeye 132 bin 500 bin ton ürün sattı.

Su ürünleri ihracatı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 934 milyon 121 bin dolardan yüzde 4 artışla 973 milyon 820 bin dolara çıktı.

En fazla ihracatını 302 milyon 962 bin dolarla levrekten sağlayan sektör, çipuradan 273 milyon 690 bin dolar ve Türk somonundan 217 milyon 109 bin dolar gelir elde etti.

Türk somunu bu dönemdeki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 artırarak, en fazla ihracatı yükselen ürün olmasıyla dikkati çekti.

Sektörün en çok ürün gönderdiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeyi İtalya, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere izledi.

Türk su ürünleri sektörü, yıl sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek yeni rekor kırmayı hedefliyor.

"2 MİLYARIN ÜZERİNDE İHRACAT HEDEFİ"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektörde ihracatın olumlu seyrettiğini söyledi.

Akdeniz balıklarının dünyanın en lezzetli balıkları olduğunu belirterek, "Yurdun üç tarafının denizlerle çevrili olmasını avantaja çevirerek ihracata katkı sunmaya devam ediyoruz. İhracatımız tonaj olarak gerilemesine rağmen ihracat birim fiyatımız yaklaşık yüzde 20 arttı. Dolayısıyla ihracat gelirimiz arttı. İlk 6 ayda 1 milyar dolar civarında hedefimiz vardı ve buna çok yaklaştık. İkinci altı ayda da buna benzer performans öngörüyoruz. Toplam 2 milyarın üzerinde su ürünlerinden Türkiye genelinde üyelerimizin ihracat yapacağını öngörüyoruz."

Dünya genelinde su ürünlerinin fiyatında artış yaşandığını anlatan Kızıltan, bunun nedeninin özellikle rakiplerin üretimlerinin sabit kalması veya bir kısmında düşüş olması olduğunu aktardı.

Kızıltan, arzın Avrupa'da azalmasından dolayı Türkiye'nin üretimiyle avantajlı seviyeye geçtiğini vurgulayarak burada Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerin çok önemli olduğunu anlattı.

TÜRK SOMONUNUN İHRACATTAKİ KATKISI

Karadeniz'in Türkiye'nin su ürünleri ihracatına katkısını hızla artırdığını ifade eden Kızıltan, Türk somunu ihracatındaki artışın önemine değindi.

Yılın ilk yarısında 32 bin ton Türk somonu üretildiğini ve bu alanda hasatların temmuz ayında bittiğini aktaran Kızıltan, şöyle devam etti:

"Bu balığın ve dondurulmuş olan ürünlerin yıl sonuna kadar tamamının satılacağını öngörüyoruz. Bunun da yaklaşık 500-600 milyon dolar civarında Karadeniz'deki üreticilerimize ihracat geliri olarak yansıyacağını öngörüyoruz. Türk somonu dediğimiz aslında alabalığın bir türü. Burada pazar imkanları geniş. Balığın bir süre sonra tamamının fileto yapılması veya işlenmesi sonucunda birçok yeni pazara ulaşılacağını öngörüyoruz. Karadeniz'de özellikle bu konularda yapılacak yatırımlarla 2032 yılına, en geç 2035 yılına kadar 1 milyar doların üzerinde bir Türk somonu geliri olacak Türkiye'nin." (AA)

HABER ÖZETİ

Türk su ürünleri sektörünün 2023 ihracatı 1,7 milyar dolardan 2024'te 2 milyar 19 milyon 646 bin dolara yükseldi.
İlk yarıda 78 ülkeye 132 bin 500 ton ürün satıldı ve ihracat gelirleri 973 milyon 820 bin dolara çıktı.
Levrek, çipura ve Türk somonu, en fazla ihracat gerçekleştiren ürünler oldu, Türk somonu ihracatı yüzde 17 artış gösterdi.
En fazla ihracat yapılan ülke Rusya olup, bunu İtalya, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere izledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle su ürünleri üretiminde avantaj sağlandığı belirtildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Su Ürünleri İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.