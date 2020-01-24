FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na katıldı

Türkiye "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: - "Bu sayede, ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak, uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız" - "(Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi) Kurulacak bu merkez, çok taraflı iş birliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak"

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi ile Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) bağlı "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na (C4IR Network) katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu sayede ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak, uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, WEF platform üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olan MESS, iş birliğini bir üst seviyeye taşıdı.

Sendika, Türkiye sanayisini geleceğe hazırlamak için kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi ile WEF'in "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na (C4IR Network) katıldı. Davos'da imzalanan iş birliği ile MEXT, dünyada çok az sayıda bulunan WEF'e bağlı merkezlerden biri olarak tescillendi.

- Türkiye'ye özel projeler geliştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde imzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla MESS, Türkiye'yi ve sendika üyelerini, WEF'in söz konusu ağında temsil edecek.

MESS'in hayata geçirmeye hazırlandığı MEXT Teknoloji Merkezi bünyesinde bulunacak Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezi, dünyada yürütülen tüm teknoloji uygulamalarına dair ilk elden bilgiler edinecek, ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak için Türkiye'ye özel projeler geliştirecek.

Kamuyla iş birliği içinde pilot uygulamalar ve bunlara yönelik mevzuat önerileri geliştirme imkanlarına sahip olacak merkez, nesnelerin interneti, robotlar, yapay zeka, otonom araçlar, "drone"lar ve blokzincir gibi pek çok kritik konu için yol haritaları hazırlayacak.

- "Sanayicimize ve kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde dijital dönüşümü ve inovasyonu odağa aldıklarını anımsattı.

Yüksek verimlilik, düşük maliyet ve esnek üretim yapısını sanayiye hakim kılmak istediklerini belirten Varank, bunu başarmanın yolunun sanayinin teknolojiyle entegrasyonundan geçtiğini bildirdi.

Varank, gelişen teknolojilerin hem özel sektör hem de kamu tarafında yeni gereksinimleri beraberinde getirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka, büyük veri ve blokzincir gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin uygulamaya geçiş aşamasında, kamu politikalarının etkin ve esnek şekilde yeniden tasarlanması önemli. Kurulacak bu merkez, çok taraflı iş birliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak. Ayrıca bu sayede, ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyarak, uluslararası politikalara yön verme şansına da sahip olacağız."

- "Üstlendiğimiz öncü rolü global arenaya taşıyoruz"

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da WEF ile yaptıkları iş birliğinin hem MESS üyelerine hem de Türkiye'ye büyük fayda sağlayacağını bildirdi.

MEXT Teknoloji Merkezi ile Dördüncü Sanayi Devrimi ve dijital dönüşüm konusunda Türkiye'de öncü bir rol üstlenmeye hazır olduklarını aktaran Akkol, "WEF iş birliği ile söz konusu rolümüzü global arenaya taşıdığımızı söyleyebiliriz. MESS'in, üyelerimizin ve Türkiye'nin bu kıymetli iş birliği ağından en verimli şekilde faydalanacağına şüphem yok." ifadelerini kullandı.

- Bakan Pekcan Davos'ta bilgi aldı

WEF toplantıları için İsviçre'de bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye'nin "Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na katılımını sağlayan iş birliği anlaşmasıyla ilgili forum temsilcileri ve MESS yetkilileriyle bir araya geldi.

Pekcan, MEXT bünyesinde çalışacak Dördüncü Sanayi Devrimi Bağlı Merkezinin yürüteceği faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı, kamu-özel sektör iş birliğinde teknolojik gelişmelerden toplum için maksimum fayda sağlamayı hedefliyor.

WEF'e bağlı faaliyet gösteren ağ, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yararına en iyi hizmet edecek şekilde uygulanmaya konmasını hızlandırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel şirketler, akademisyenler ve sivil toplumla iş birliği içinde olan ağ, çığır açan teknolojiler etrafında şekillenen geleceğin güvenli, etik ve sürdürülebilir olması için çalışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandıBakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı, Dünya Ekonomik Forumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

En Çok Okunan Haberler

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası’nda 5 yıldızlı otel icralık oldu

Kuşadası’nda 5 yıldızlı otel icralık oldu

TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Pakdemirli: İki hafta bakanlığın önünde ağladı, 'acımayın' dedim

Bakan Pakdemirli uyardı: O ürünleri almayın!

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.