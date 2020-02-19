Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisi son 8 yılda 6.4 büyüdü" dedi. Ankara Temelli’de bulunan ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, nitelikli insan kaynağına erişimin önemli olduğunu söyleyerek, özellikle orta kademe teknik eleman yetiştirme konusunda adım atılması gerektiğini aktardı. Sanayi kollarını özel, stratejik sektörler olarak belirlediklerini kaydeden Ağbal, "Kimya sektörü, ilaç sektörü, makina, otomotiv, elektronik ve raylı ulaşım sistemleri bunları sıralıyorum, daha sonra Ankara’ya bakıyorum hepsi Ankara’da. 11. Kalkınma Planı döneminde bu stratejik olarak seçtiğimiz sektörlerle ilgili hükümetimiz bu sektörlerin gelişmesi, sıçrama yapması, gerek katma değeri, gerek istihdamı, gerekte ihracatı artırması bakımından özel nitelikli teşvikler verecek. Geçen yıl son çeyrekte Sanayi Bakanlığımız bunun ilk uygulamasını yaptı ve makine sektörüne özel bir çağrıya çıktı. Önümüzdeki günlerde bu çağrılara devam edecek Sanayi Bakanlığımız ve bu sektörlerde destekler vereceğiz" dedi.

İmalat sanayisinde 2003-2018 döneminde 2 milyon 172 bin 190 kişi çalışırken, şu anda 5 milyon 232 bin kişinin çalıştığını kaydeden Ağbal, 2002 yılında imalat sanayi ihracatının 34,1 milyar dolar olduğunu, 2019 yılında bu rakamın 163 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ağbal, organize sanayi bölgelerinin sanayileşmenin odak olduğu güçlü kurumsal yapılarla sanayiciler için uygun yatırım ortamı sunan yerler olduğunu belirtti.

"Türkiye ekonomisi son 8 yılda 6.4 büyüdü"

Türkiye ekonomisinin son 8 yılda 6.4 büyüdüğünü ifade eden Ağbal, "Gelişmekte olan ülkeler içerisinde Çin’i de dahil etseniz yıllık büyüme performansı bakımından Türkiye bir başarı hikayesidir. İçeride, dışarıda global ekonomik krizin getirdiği birçok olumsuz faktöre rağmen 2010 sonrası dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 6.4 gibi yüksek bir büyüme performansını yakaladı" diye konuştu.

2018 Ağustos’ta ortaya çıkan kur krizi sonrasında ekonomide dengelenme olduğunu belirten Ağbal, "2020 yılı Türkiye’nin tekrar uzun vadeli büyüme potansiyeline geldiği bir yıla dönüşecek. Grafiklere bakacak olursanız da eğriler yukarı doğru çıkmaya başladı. Özellikle çeyreklik büyüme oranlarına bakacak olursak 2018 yılının 3. ve 4. çeyreğinde Ağustos sonrası dönemde ekonomide çeyreklik bağlamda bir daralma olduysa da iki çeyreklik daralmadan sonra üçüncü çeyrekten itibaren yani 2019 yılının birinci çeyreğinden itibaren ekonomi çeyreklik bazda tekrar pozitif büyümeye başladı. Bu trend Türkiye ekonomisi için olumlu, bakıldığında en sonki çeyrekte de 0.9 büyüdük" şeklinde konuştu.