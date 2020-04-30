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Türkiye Emekliler Derneği'nden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Merkezince, pandemi sosyal destek programının dördüncü fazında, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanların değerlendirilmeye alınması gerektiği belirtildi.

Türkiye Emekliler Derneği'nden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi

TÜED'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin toplumun geniş kesimlerini kapsadığı, birinci ve ikinci sosyal destek kapsamında 4,4 milyon aileye 1000 liralık nakdi destek yardımı yapıldığı hatırlatıldı.

Üçüncü destek paketinde e-Devlet üzerinden düşük gelire sahip hanelere 1000 lira ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ocak 2020 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 6,5 artış yapılmıştır. Emekli aylıklarına yapılan artışların hesaplanmasında sigortalılara bağlanan aylıkların işe giriş ve ölüm tarihlerine göre farklılık göstermesi, eşitliği bozan bir uygulamaya dönüşmüştür. Ekim 2008 sonrasında bağlanan emekli aylıklarının düşük kalmasına çözüm olarak, şubat 2019 itibarıyla 1000 lira, nisan 2020 itibarıyla 1500 lira alt sınır ödemeleri getirilmiştir. Bu iyileştirmenin emekli aylığı alanlar bakımından kısmi bir rahatlama getirmiş olmasına rağmen, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bugüne kadar açıklanan üç ayrı sosyal yardım paketi açıklanmış ve kapsamdakilere 1000 lira ödeme yapılmıştır. Gelir ve aylık almak, sosyal destek paketinden kapsam dışı kalmayı gerektirmemelidir. Dördüncü destek paket kapsamına, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanlar değerlendirilmeye alınmalı, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere 1000 lira sosyal destek yapılmalıdır."

KAYNAK:AA


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