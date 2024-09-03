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  4. Türkiye fındık ihracatından gelir kazanmaya devam ediyor... 2 Milyardan fazla gelir elde edildi

Türkiye fındık ihracatından gelir kazanmaya devam ediyor... 2 Milyardan fazla gelir elde edildi

03.09.2024 17:46
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden fındık ihracatı hakkında yazılı açıklama yapıldı. Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 2 milyar 349 milyon dolar gelir elde edildiği aktarıldı.

Türkiye fındık ihracatından gelir kazanmaya devam ediyor... 2 Milyardan fazla gelir elde edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2023’te başlayan ve 31 Ağustos 2024’te sona eren 2023-24 sezonuna Türkiye'nin fındık ihracatına ilişkin bilgilere yer verildi.

2 MİLYARDAN FAZLA GELİR ELDE EDİLDİ

Açıklamada, Türkiye'nin 2023-2024 ihracat döneminde 303 bin 458 bin ton fındık satışı gerçekleştirerek, 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağladığı belirtildi.

Bir önceki dönemde, 298 bin 557 ton ürün satışı karşılığı elde edilen kazancın ise bir milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar olduğu hatırlatıldı.

GEÇEN SENEYE GÖRE ARTIŞ SAĞLANDI

Açıklamada, 2023-2024 sezonu fındık ihracatının bir önceki sezona göre miktarda 4 bin 901 ton ile yüzde 1,64 artış sağlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Değerde ise 553 bin 927 dolar ile yüzde 30,86 oranında artış göstermiştir. Son 2 sezonun detaylı karşılaştırması ülkeler ve mal grupları bazında ayrıca ilişki bulunmaktadır. Daha yüksek tonajlarda ihracat rakamlarına erişilmesi temennisiyle, yeni sezonun ihracatçılarımız, üreticilerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dileriz."
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık İhracat
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