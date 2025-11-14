FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye fiyatının üçte biri! "Sadece mont için bile yurt dışına gitmek mantıklı"

Türkiye'den alınan kıyafetlerin yurt dışında daha ucuz olması son zamanlarda çok konuşuluyor. İçerik üreticisi Burak Cemo bu konuyla ilgili bir video çekti. Türkiye'de ünlü bir markanın montun fiyatının Almanya ile karşılaştırılması sosyal medyada gündem oldu. Burak Cemo, aynı montun Almanya’dan satın alınmasının, uçak bileti ve konaklama masrafları da eklenmesine rağmen Türkiye’deki satış fiyatından çok daha ucuza geldiğini belirtti. İşte detaylar...

Türkiye fiyatının üçte biri! "Sadece mont için bile yurt dışına gitmek mantıklı"
Cansu Akalp

İçerik üreticisi Burak Cemo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’de 50 bin TL’ye satılan ünlü bir marka montun fiyatını örnek vererek dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

Videoda tek tek hesap yapan Cemo, son dönemde artan fiyat farklarını değerlendirdi.

"UÇAK BİLETİ+ OTEL+ MONT = TÜRKİYE FİYATININ ÜÇTE BİRİ”

Cemo’nun verdiği bilgilere göre Almanya’ya gidiş–dönüş uçak bileti kampanyalarla birlikte 4 ila 5 bin TL arasında oluyor. İki gecelik otel konaklaması ise yaklaşık 2 bin TL’ye denk geliyor. Böylece yolculuk ve konaklama toplamı yaklaşık 7 bin TL oluyor.

Aynı montun Almanya’daki fiyatı ise 180–200 euro bandında. Güncel kurla bu miktar 7 bin ila 8 bin TL arasında değişiyor.

ARADAKİ FARK 35 BİN TL!

Tüm kalemler toplandığında, Almanya’ya gidip alışveriş yapmanın toplam maliyeti 14–15 bin TL seviyesinde kalıyor. Türkiye’de aynı montun 50 bin TL’ye satıldığını hatırlatan Cemo, aradaki farkın 35 bin TL’yi bulduğunu vurguluyor.

"SADECE MONT İÇİN BİLE YURT DIŞINA GİTMEK MANTIKLI HALE GELDİ"

Fenomen Cemo, videonun sonunda Türkiye’deki fiyatların geldiği noktayı eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’de 50 bin liraya satılan bir montu, Almanya’ya uçakla gidip iki gün otelde kalarak daha ucuza alıyorsunuz. Sadece mont almak için bile yurt dışına gitmek artık daha mantıklı hâle gelmiş durumda."

Mynet Anket Yurt Dışından Alışveriş Yapıyor Musunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, yurt dışından alışveriş yapıyorum.
Hayır, Türkiye'den alışveriş yapmaya devam edeceğim.
Kararsızım
Bu anket 11 saat 45 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ DAHA UCUZ!

Cemo’nun hesaplamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı Türkiye’deki giyim fiyatlarının Avrupa ile arasındaki ciddi makas nedeniyle tepki gösterdi. Paylaşım, son dönemde sık sık gündeme gelen "yurt dışından alışveriş daha ucuz" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 ayda 50 bin mükellef incelendi!10 ayda 50 bin mükellef incelendi!
Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye gerilediBitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi

Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye mont
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.