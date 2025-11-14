Türkiye fiyatının üçte biri! "Sadece mont için bile yurt dışına gitmek mantıklı"

İçerik üreticisi Burak Cemo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’de 50 bin TL’ye satılan ünlü bir marka montun fiyatını örnek vererek dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

Videoda tek tek hesap yapan Cemo, son dönemde artan fiyat farklarını değerlendirdi.

"UÇAK BİLETİ+ OTEL+ MONT = TÜRKİYE FİYATININ ÜÇTE BİRİ”

Cemo’nun verdiği bilgilere göre Almanya’ya gidiş–dönüş uçak bileti kampanyalarla birlikte 4 ila 5 bin TL arasında oluyor. İki gecelik otel konaklaması ise yaklaşık 2 bin TL’ye denk geliyor. Böylece yolculuk ve konaklama toplamı yaklaşık 7 bin TL oluyor.

Aynı montun Almanya’daki fiyatı ise 180–200 euro bandında. Güncel kurla bu miktar 7 bin ila 8 bin TL arasında değişiyor.

ARADAKİ FARK 35 BİN TL!

Tüm kalemler toplandığında, Almanya’ya gidip alışveriş yapmanın toplam maliyeti 14–15 bin TL seviyesinde kalıyor. Türkiye’de aynı montun 50 bin TL’ye satıldığını hatırlatan Cemo, aradaki farkın 35 bin TL’yi bulduğunu vurguluyor.

"SADECE MONT İÇİN BİLE YURT DIŞINA GİTMEK MANTIKLI HALE GELDİ"

Fenomen Cemo, videonun sonunda Türkiye’deki fiyatların geldiği noktayı eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’de 50 bin liraya satılan bir montu, Almanya’ya uçakla gidip iki gün otelde kalarak daha ucuza alıyorsunuz. Sadece mont almak için bile yurt dışına gitmek artık daha mantıklı hâle gelmiş durumda."

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ DAHA UCUZ!

Cemo’nun hesaplamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı Türkiye’deki giyim fiyatlarının Avrupa ile arasındaki ciddi makas nedeniyle tepki gösterdi. Paylaşım, son dönemde sık sık gündeme gelen "yurt dışından alışveriş daha ucuz" tartışmasını yeniden alevlendirdi.