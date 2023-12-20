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Türkiye için 10 yıl sonra bir ilk! 'Yeni ekonomi planı' detayı: Böyle devam ederse kredi notu artacak

20.12.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, S&P ve Fitch'in konuştuğu Reuters'tan Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Buna göre Türkiye'nin kredi notunda 10 yıl sonra bir ilk yaşanabileceği kaydediliyor.

Türkiye için 10 yıl sonra bir ilk! 'Yeni ekonomi planı' detayı: Böyle devam ederse kredi notu artacak

İngiliz haber ajansı Reuters; Moody's, Standard & Poor's (S&P) ve Fitch uzmanlarıyla görüşmesinin ardından analizlerini yayımladı. Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail için uyarı gelirken Türkiye için ise yeni ekonomi planları sürdürmesi durumunda 10 yıl sonra ilk kez kredi notunun artması gündemde.

MOODY’S: ABD YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Kredi derecelendirme notlarıyla ilgili 2024 tahminlerini yayımlayan Reuters, dünya kredi derecelendirme piyasasının yüzde 95'ini kontrol eden üç kurum; Moody's, Standard & Poor's (S&P) ve Fitch uzmanlarıyla görüştü.

Moody’s kredi derecelendirme kuruluşunun 2024 için dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in görünümlerini negatif olarak değerlendirdiğine dikkat çekti.

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Moody's’ten uzman Marie Diron, kuruluşun 2024’te Washington'un “borç ödeyememe” tehdidiyle nasıl baş edeceğini ve Çin'in ise emlak ve yerel yönetim borçlarının azalıp azaltamayacağını yakından takip edeceğini bildirdi.

Moody’s'in yanı sıra, ağustos ayında ABD’nin kredi notunu düşüren Fitch ve Standard & Poor's da Kasım 2024’te yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle ABD’yi yakından takip edeceği kaydedildi.

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Fitch’ten Ed Parker, “ABD'nin notunu düşürürken işaret ettiğimiz faktörlerin çoğu geçerliliğini koruyor” dedi ve yüksek faiz oranları, savunma harcamaları ve yaşlanan nüfusun ABD'nin borç seviyelerini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE İÇİN 10 YIL SONRA BİR İLK SÖZ KONUSU

Reuters, Türkiye’de ise yeni ekonomi yönetiminin iyileştirme planlarını sürdürmesi halinde son 10 yıldır ilk kez not artışı yaşanabileceğini kaydetti.

Marie Diron, martta Türkiye'de yapılacak yerel seçimin ekonomi yönetiminin yüzde 40'ın üzerindeki faiz oranlarına bağlı kalma konusundaki kararlılığını test edeceğini, yetkililerin rotayı koruması ve yabancı yatırımcıların ülkeye geri dönmeye başlamasının “olumlu bir ivmeye işaret edeceğini” söyledi.

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S&P, 30 Kasım 2023’te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü ise “durağan”dan “pozitif”e çevirmişti.

Fitch Ratings de 9 Eylül 2023’te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra “negatif”ten "durağan"a çıkardığını açıklamıştı.

Moody's'in de 15 Aralık’ta Türkiye’nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği yönünde beklenti vardı ancak bu gerçekleşmedi. Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadığını bildirdi.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor. Kurum, 12 Ağustos 2022’den bu yana Türkiye’nin notunu güncellemedi.

Diğer yandan İsrail’in devam eden Hamas savaşı nedeniyle 2024’te ilk not indiriminin yaşanabileceği belirtildi.

İSRAİL İÇİN UYARI

S&P'nin İsrail ile ilgili not görünümü negatif iken, Fitch ve Moody's not indirimi uyarısı yaptı.

Fitch'ten Parker, Yemen'deki İran yanlısı Husi isyancıların Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemilere saldırmaya başlamasıyla birlikte, "Savaşın ne kadar süreceği ya da sonrasında ne olacağı konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu" söyledi.

Kredi derecelendirme piyasasının en büyük üç oyuncusu Moody's, S&P ve Fitch’in, ekonomik görünümü değerlendirerek ülkelere verdikleri notlar, yatırım dünyasına yön veriyor.

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