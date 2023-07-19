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Türkiye için bir ilk! ABD’den beklenmedik hamle: Yellen, Hazine Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan ile görüştü: ‘Kararlıyız…'

19.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışı temaslarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ekonomik iş birliği açısından çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ABD’li Bakan sosyal medya hesabından ilk kez Türkiye ile ilgili bir paylaşım yaptı. Mehmet Şimşek ise toplantıdan bir kare paylaşarak, “İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız” açıklamasında bulundu.

Türkiye için bir ilk! ABD’den beklenmedik hamle: Yellen, Hazine Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan ile görüştü: ‘Kararlıyız…'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan G20 Toplantısı için gittiği Hindistan’da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan’dan kritik temas… Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan’dan kritik temas…

YELLEN’DEN ‘TÜRKİYE’ PAYLAŞIMI

Toplantıda Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve ekonomik politika yönelimini ele alınırken, Yellen’den flaş bir hamle geldi. Daha önce Türkiye ile ilgili sosyal medyadan hiçbir paylaşımda bulunmayan ABD’li Bakan, Twitter’dan toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Yellen’in, Şimşek ve Erkan ile görüşmesinin bu manada da bir ilk olduğu ifade edildi.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Paylaşımda toplantının içeriğine dair bilgilendirmede bulunan Yellen, "Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erkan'la; Türkiye'nin ekonomik görünümünü, ekonomik politika yönelimini ve Türkiye ile ABD'nin küresel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini ele aldık" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK’TEN ‘ABD’ MESAJI

Yellen'la görüşmesi hakkında açıklama yapan Şimşek ise, G20'de birçok verimli görüşme yaptıklarını ve onlardan birinin de Yellen ile olan görüşme olduğunu vurgulayarak, "ABD-Türkiye dostluğu 1831 yılına kadar uzanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. İkili, ardından Katar'ın başkenti Doha'ya geçti.


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Mehmet Şimşek

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