FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri'

'Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri'

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 17:57 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 'Üçüncü çeyrek itibarıyla dünyada ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz. Bu, çok önemli destekler ve ihracatçımızın büyük özverisi ile gerçekleşti.' dedi.

'Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat verilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kasım ayı ihracat rakamının 2019'un aynı ayının hemen altında gerçekleştiğini söyledi.

Özellikle pandeminin ikinci dalgasının birinci dalgadan daha şiddetli olması ve ülkelerin aldığı önlemlerin tüketim harcamalarındaki düşüşü beraberinde getirmesi sebebiyle kasım ayı ihracatında sınırlı bir düşüş yaşandığını söyleyen Gülle, şöyle devam etti:

"Günlük ihracat rakamlarında çok yüksek rakamlara gelmiştik. Kasım ayı ihracatımız 16 milyar 88 milyon dolar oldu. Şu anda pandeminin etkisiyle kasım ayı ihracatını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla dünyada ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz, bununla gurur duyuyoruz. Bu, çok önemli destekler ve ihracatçımızın büyük özverisi ile gerçekleşti. Bu destekler için Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Dünyadaki bütün büyük ihracatçı ülkelerde düşüş var. Doğal olarak bunun etkilerinin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına yansıdığını görüyoruz. Üçüncü çeyrek rakamında ihracatın etkisini burada görüyoruz.

Hizmet ihracatındaki düşüşün negatif etkisine rağmen imalat ve üretim sanayi endekslerindeki artışlarla son derece güzel bir büyüme rakamı geldiğini görüyoruz. 4. çeyrekte büyümeye ihracatın net katkısını daha da göreceğiz. İnşallah aralık ayında dünyada olağanüstü şeyler olmazsa başarıyla ihracatımızı sürdüreceğiz. Pandemi dönemi hijyen sektörü ile ilgili çok ciddi artışlar gerçekleştirdi. Bu süreçte ilgili alandaki ihracat seviyemiz milyar dolar seviyesine yaklaştı. Geçen ayki ihracatımızı bir önceki yılın kasım ayı ile karşılaştırdığımızda temizlik, dezenfektan ürünleri, maske, tulum ve solumum cihazıyla yüzde 200'lük bir artış söz konusu. O yüzden burada başarılı bir performans sergiliyoruz."

'YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE AY BAZINDAKİ EN YÜKSEK İHRACAT YAPILDI'

TİM Başkanı Gülle, kasım ayında yaş meyve sebze sektörünün ay bazında en yüksek ihracatını gerçekleştirdiği söyledi.

Kasım ayındaki ihracat rakamlarında 29 sektörün içerisindeki 17 sektörün ihracatını arttırdığının altını çizen Gülle, "Tarım sektörlerimizde hemen hemen hepsinde bir artış söz konusu. Aynı zamanda çelik sektöründe de yüzde 20'ye yakın bir artış var. Elektronik sektöründe yüzde 10'un üzerinde bir artış var. Otomotiv sektöründe azda olsa bir artış var. Hazır giyim sektörümüz geçen yılla hemen hemen aynı seviyede. Bu sektörlerimizin direk başarıları ortaya bu rakamın çıkmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, mücevher sektörünün bu dönemde biraz daha düşüşte kaldığını, elektronik ve demir dışı metaller sektöründe artış olduğunu kaydetti.

'DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE' MOTTOSUYLA YOLA ÇIKTIK'

Gülle, sektörlerin çoğunda artış olduğu için kasım ayı ihracatında başarılı performansın görüldüğünü ifade etti. Kasım ayında ihracat ailesine 1.726 kişinin yeni katıldığını söyleyen Gülle, bunların ihracata katkılarının kasım ayında 88 milyon 193 bin dolar olduğunu belirtti.

İhracat ailesine her ay bu kadar katılımın olmasının, ailenin gittikçe büyümesinin, ihracatın tabana yayılmasının, Türkiye'nin bütün illerinde hepsinde ihracatın olmasının ve illerin birbirleriyle yarışmasının kendilerini memnun ettiğini söyleyen Gülle, şu ana kadar 44 ülkede sanal ticaret heyeti toplantıları yaptıklarını anlattı.

Güllü, şunları kaydetti:

"Buralara binlerce firmamızı götürdük. Burada yaklaşık 7 bin 800 iş görüşmesi yaptık. İnşallah bunların etkisinin ihracatımıza ciddi şekilde katkısı olacağına inanıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 87. Biz 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' mottosuyla yola çıktık. İnşallah bu hedefle yolumuza devam ettikçe ihracatın ithalatı karşılama oranı da daha yüksek seviyelere gelecektir. Ana ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde salgına ilişkin gelişmelerin olumluya dönmesi durumunda özellikle tekrar çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Kapış kapış satılıyor! 8 liraya düştüKapış kapış satılıyor! 8 liraya düştü
Dolar yine hareketli başladı!Dolar yine hareketli başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi
Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek
İndirimli elektrik için son fırsat
İndirimli elektrik için son fırsat
'Kırmızı altın' olarak biliniyor! Zorlu mesai başladı
'Kırmızı altın' olarak biliniyor! Zorlu mesai başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımda en çok domatesin fiyatı arttı
Kasımda en çok onun fiyatı arttı
Hamsinin kilosu 8 liraya geriledi
Kapış kapış satılıyor! 8 liraya düştü
7 bankanın çalışma saatleri değişti
Bankaların çalışma saatlerinde değişiklik
Uzmanlardan 2021 altın yorumu ve grafiği... 2021 altın yılı mı olacak?
2021 altın yılı mı olacak?
Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi
Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.