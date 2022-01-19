Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.

İKİ ÜLKE TİCARETİN DERİNLEŞMESİNDE KARARLI

Konuya ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir” dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, “Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

