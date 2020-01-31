Türkiye ile Litvanya arasında JETCO Protokolü imzalandı

Türkiye ile Litvanya arasında ilk Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü (JETCO) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas tarafından imzalandı. Bakan Pekcan, iki ülke için öne çıkan sektörler arasında enerji, ulaştırma, turizm, altyapı yatırımları bulunduğunu bildirdi.

Pekcan, Litvanya Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Litvanya JETCO 1. Toplantısı'nın ardından düzenlenen törende, iki ülke arasında ilk kez söz konusu toplantının yapıldığına dikkati çekti. Bakan Pekcan, "Bunun için 2014'te ilk mekanizmamızı kurmuşuz. İnşallah bundan sonra düzenli olarak bu toplantıları gerçekleştireceğiz." dedi.

Protokolde ele alınan konuların söz konusu toplantılarda görüşüleceğini dile getiren Pekcan, bunun Bakanlar düzeyinde de takipçisi olacaklarını vurguladı.

Pekcan, toplantıda, iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek sektörleri tespit ettiklerini, bugün düzenlenecek Litvanya-Türkiye İş Forumu'nda da bunları iki ülke iş insanlarına anlatacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: