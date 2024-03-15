Türkiye, İspanya'yı tarihte ilk kez geçti! Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

SAVAŞ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

​Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya pazarındaki erken rezervasyonun biraz yavaş gittiğini dile getiren Kavaloğlu, bu durumun Avrupa pazarını ön plana çıkardığını kaydetti. ​ **Ruslar için Antalya'nın en önemli destinasyon olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:** ​ "Antalya'daki hedefimiz 17 milyon turisti geçmek. Antalya'da bu yıl ilk defa Alman turist sayısının 4 milyonu görmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla bu sene Almanlar, Rusları geçebilir. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde Rusya yine her zamanki gibi birinci sırada yer alır. Ukrayna üçüncü pazardı 1 milyon kişiyi geçen ama Ukrayna'yı neredeyse yüzde 80 oranında kaybettik pazar olarak. İngiltere geldi, İngiltere 2 yıl önce 1 milyon kişiyi geçen üçüncü pazarımız oldu. Polonya, dördüncü pazar."