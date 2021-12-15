FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

15.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bir yıl içinde yüzde 35'lik erime gerçekleştiğini savunan Kahveci, "Yüzde 35-40'lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memur ve emekli, yüzde 5+7 zam ile 2022 yılını tamamlayamaz." dedi. Bununla beraber memurlar ile emekliler için ek zam ve refah payı uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle memur ve emeklilerin ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ortalama memur maaşlarında bir yıl içinde yüzde 35'lik erime gerçekleştiğini savunan Kahveci, "Yüzde 35-40'lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memur ve emekli, yüzde 5+7 zam ile 2022 yılını tamamlayamaz." dedi.

Alım gücünü yükseltecek ve çalışana ekonomideki büyümeden pay verecek bir zam istediklerini dile getiren Kahveci, bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

25 MİLYON VATANDAŞIMIZ MAAŞINA GERÇEK BİR ZAM BEKLEMEKTEDİR

Kahveci, 2022 için bütün maaş artışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, çok geç olmadan memurun ve emeklinin bütçesindeki "yangının" ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürülmesini istedi.

Milyonlarca kamu çalışanı, emekli ve ailelerinin, toplu sözleşmenin revize edilmesini beklediğini anlatan Kahveci, "İğneden ipliğe her şeye zamlar yağmur gibi yağarken, 25 milyon vatandaşımız maaşına gerçek bir zam beklemektedir. Ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya kimse cüret etmesin ve derhal ek zam ve refah payı uygulaması hayata geçirilsin." diye konuştu. )AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
GSS primi ne kadar olacak? GSS primi ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Altın fiyatlarında kritik gün

Altın fiyatlarında kritik gün

Yeni yılda başlıyor! Attıkça puan toplama dönemi

Yeni yılda başlıyor! Attıkça puan toplama dönemi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.