Türkiye ne kadar doğal gaz ve petrol buldu? Türkiye'nin bulduğu doğal gaz ve petrol kaç TL?

Önceki hafta 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan petrolle ilgili bazı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Birçok konu hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, petrolün bulunduğu yer hakkında da çeşitli bilgiler vermişti. Peki Türkiye ne kadar doğal gaz ve petrol buldu?

TÜRKİYE'DE NE KADAR DOĞAL GAZ VE PETROL BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol kaynağıyla ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, daha önce Karadeniz bölgesinde yapılmış olan 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfini hatırlatarak bu keşfin sonrasında karada da 3 farklı kuyuda petrol keşfi gerçekleştirildiğinden söz etti. Dönmez, "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

BULUNAN PETROLÜN DEĞERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ülkemizde bulunan petrolün değeri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 Haziran 2021 tarihindeki kur oranlarını baz alarak hesapladığımızda 6 bin 800 varil petrolün günümüzdeki fiyatı 463,692 dolara karşılık gelmekte. 463 bin 692 doların şu anki kurdan TL karşılığı ise yaklaşık şekilde 4 milyon TL'ye denk gelmekte.