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Türkiye ne kadar doğal gaz ve petrol buldu? Türkiye'nin bulduğu doğal gaz ve petrol kaç TL?

03.06.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta AK Parti'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılım gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan petrolle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında birçok konudan söz eden Erdoğan, petrolün bulunmuş olduğu yer hakkında da çeşitli bilgiler vermişti. Peki Türkiye ne kadar doğal gaz ve petrol buldu? Türkiye'nin bulduğu doğal gaz ve petrol kaç TL? İşte yanıtı...

Türkiye ne kadar doğal gaz ve petrol buldu? Türkiye'nin bulduğu doğal gaz ve petrol kaç TL?

Önceki hafta 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan petrolle ilgili bazı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Birçok konu hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, petrolün bulunduğu yer hakkında da çeşitli bilgiler vermişti. Peki Türkiye ne kadar doğal gaz ve petrol buldu?

TÜRKİYE'DE NE KADAR DOĞAL GAZ VE PETROL BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol kaynağıyla ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, daha önce Karadeniz bölgesinde yapılmış olan 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfini hatırlatarak bu keşfin sonrasında karada da 3 farklı kuyuda petrol keşfi gerçekleştirildiğinden söz etti. Dönmez, "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

BULUNAN PETROLÜN DEĞERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ülkemizde bulunan petrolün değeri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 Haziran 2021 tarihindeki kur oranlarını baz alarak hesapladığımızda 6 bin 800 varil petrolün günümüzdeki fiyatı 463,692 dolara karşılık gelmekte. 463 bin 692 doların şu anki kurdan TL karşılığı ise yaklaşık şekilde 4 milyon TL'ye denk gelmekte.

61 bin varil petrolün şu anki fiyatı ise 4 milyon 159 bin 590 dolara denk gelmekte. Söz konusu miktarın TL karşılığı 35 milyon TL’den daha fazla ediyor.

TÜRKİYE'DE NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU, DEĞERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz sene Karadeniz'de bulunmuş olan 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. 405 milyar metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık olarak 85 milyar dolara yakın bir değere denk geliyor. Yani 740,494,500,00 TL gibi bir meblağa denk gelmekte.

Ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şu anda iki doğalgaz rezervi bulduğu belirtiliyor. Yerleri henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yerlerden birisini 20 Temmuz tarihinde açıklaması bekleniyor. Söz konusu yerin Girit Adası'na yakın bir bölge olduğu tahmin edilmekte. Son olarak Fatih ve Barbaros bu bölgede oldukça yoğun çalışmalar yapmıştı.

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Türkiye
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